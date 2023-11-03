Orta Asya'da sıklıkla kullanılıyordu... Ot toplamaya giden köylüler "obo" buldu

Yayınlanma: 03.11.2023 - 12:00

Güncelleme: 03.11.2023 - 12:54

Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Kürtek Dağı Çet Yaylası'nda ot toplamaya giden Tahir Polatdemir, 2 bin rakımlı dağda farklı bir yapıyla karşılaştı.

ORTA ASYA GELENEĞİ

İhbarla bölgeye giden müze müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede alanın Orta Asya'da sıklıkla kullanılan "obo" geleneğinin kalıntısı olduğunu belirledi.

İLK KEZ GÖRÜLDÜ!

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, oboların kentte ilk defa görüldüğünü belirterek, "Bu obolar eski dönemden günümüze kadar gelmektedir. Adıyaman'da yapılan ilk keşif olması niteliğiyle de çok önemli bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır" dedi.

Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Doktor Öğretim Görevlisi Başaran Doğu Göktürk ise, obo geleneğinin Orta Asya'dan geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Eski Türk geleneğinde dağların, nehirlerin veyahut da yol kesişme noktalarının vadilerin ruhları olduğuna inanılır. Bu ruhlar iyi olarak da ifade edilir. Ovalarda bu iyilerin bulunduğu noktalara yapılan taş yığmalardır."