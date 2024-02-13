Ortağı tarafından dolandırılan Ebru Şancı isyan etti!

Modelliği bırakarak uzun yıllardır yurtdışında gelinlik markası bulunan Ebru Şancı, ortağı tarafından dolandırıldığını söyleyerek sosyal medya hesabından "Mağazamdan ayrıldım. Türk Türk'ü gurbette öpermiş" paylaşımı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 11:24
Ortağı tarafından dolandırılan Ebru Şancı isyan etti!
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Ebru Şancı, 17 yaşındayken Brezilya'daki 2001 MİSS Globe güzellik yarışmasında birinci seçildikten sonra 2015 yılında futbolcu Alparslan Öztürk ile evlenmiş ve modelliğe ara vermişti. Uzun süredir Londra'da bir gelinlik mağazası işleten Şancı, ortağı tarafından dolandırıldığını iddia etti.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Londra mağazamdan ayrılma sebeplerini ve neler olduğunu eğer karşı tarafla hukuk yoluyla anlaşamazsam anlatacağım. Tam bir Türk, Türk'ü gurbette öpermiş sözünü doğru çıkartıyor maalesef. Karşı tarafa son bir kez daha dolandırıcılığa ve sahtekarlığa son vermesini tavsiye ediyorum. Bu süreçte bana her konuda destek olan gelinlerimi ve arkadaşlarımı mart itibariyle yeni mağazama bekliyorum" ifadelerini kullandı.


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