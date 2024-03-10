Oruç kimlere farzdır? Kimler oruç tutmak zorunda değildir?

Ramazan ayının gelmesiyle birçok Müslüman yurttaş oruç tutmaya başlayacak. Peki, Oruç kimlere farzdır? Kimler oruç tutmak zorunda değildir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 15:45
Oruç kimlere farzdır? Kimler oruç tutmak zorunda değildir?
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Her Ramazan ayı geldiği zaman en çok merak edilen sorular arasında Ramazan'da kimlerin oruç tutamayacağı geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde bunun için belli kıstaslar, kriterler ve kaideler verilmektedir. Peki, Oruç kimlere farzdır? Kimler oruç tutmak zorunda değildir? 

ORUÇ KİMLERE FARZDIR?

Akıl sağlığı yerinde bulunan ve ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman’ın oruç tutması gerekir. Özellikle herhangi bir mazereti bulunmayan kişiler oruç tutmuyorsa büyük günah işlemiş olurlar.

RAMAZAN AYINDA KİMLER ORUÇ TUTMAK ZORUNDA DEĞİLDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre bu zorunlulukları taşıyan kişiler oruç tutmak zorunda değildir:

  • Gece yola çıkacak olan kişiler aradaki mesafenin (90 km) olduğu durumlarda oruç tutmayabilir. Ancak gündüz yola çıkılırsa ve gece niyet edilmişse, önemli bir mazereti olmadığı sürece oruç tutulmalıdır.
  • Uzman bir doktor kontrolü altında kişi eğer oruç tutamayacak kadar sağlıksız olunduğuna karar verilirse, o zaman birey Ramazan ayından muaf tutulur. Eğer hastalık geçici ise daha sonra kişi oruçlarını kaza eder.
  • Gebelik ve çocuk emzirmek de aynı şekilde Ramazan ayında oruç tutmama ruhsatına sahip olma durumudur. Sadece çocuğun etkilenmeyeceği ve anne adayının dayanabileceği bir durum söz konusuysa oruç tutulabilir. Burada uzman bir hekimden alınacak rapor önemlidir.
  • Oruç tutamayacak kadar yaşlı olan kişiler bunun yerine fitre verebilir. Gücünü oruca yetiremeyen kişiler her bir gün adına fitre vererek bunu karşılayabilir.
  • Kişinin normal ibadetlerini yerine getirilmesinde zorluk yaratacak ağır işlerde çalışma, oruç tutmak konusunda muaf tutulma ruhsatı sağlar. Sadece eğer kişi sağlığını tehlikeye atmayacak bir ortam yaratabilmiş ise böyle zamanlarda oruç tutabilir.

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