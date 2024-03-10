Yayınlanma: 10.03.2024 - 15:45

Güncelleme: 10.03.2024 - 15:45

Her Ramazan ayı geldiği zaman en çok merak edilen sorular arasında Ramazan'da kimlerin oruç tutamayacağı geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde bunun için belli kıstaslar, kriterler ve kaideler verilmektedir. Peki, Oruç kimlere farzdır? Kimler oruç tutmak zorunda değildir?

ORUÇ KİMLERE FARZDIR?

Akıl sağlığı yerinde bulunan ve ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman’ın oruç tutması gerekir. Özellikle herhangi bir mazereti bulunmayan kişiler oruç tutmuyorsa büyük günah işlemiş olurlar.

RAMAZAN AYINDA KİMLER ORUÇ TUTMAK ZORUNDA DEĞİLDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre bu zorunlulukları taşıyan kişiler oruç tutmak zorunda değildir: