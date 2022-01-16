Örümcek Adam çizgi romanının 'tek sayfası' rekor fiyata satıldı
ABD'nin Teksas eyaleti Dallas kentindeki bir açık artırmada, Örümcek Adam çizgi romanının tek sayfalık sanat eseri 3,36 milyon dolara alıcı buldu.
'Heritage' açık artırma salonundaki müzayedede, Örümcek Adam çizgi romanının 1984 baskısının 25'inci sayfası 3,36 milyon dolara satıldı. 330 bin dolardan açılan açık artırmada çizgi romanın sayfasına verilen fiyat ilk günde 3 milyon doları geçerek sahibini buldu.
Aynı gün Süperman çizgi romanının eski sayılarından biri de 3,18 milyon dolara satıldığı belirtildi.
Her iki çizgi romanın alıcısının kimliği açıklanmazken, bir ABD çizgi romanının iç sayfası için önceki rekorun, 657 bin 250 dolara satılan 1974 tarihli "The Incredible Hulk" sayısına ait olduğu kaydedildi.
'HULK' ÇİZGİ ROMANININ İLK BASKISI DA ALICI BULMUŞTU
İlk kez 1962’de yayınlanan Incredible Hulk 1’in nadir bir kopyası, özel bir koleksiyoncu tarafından 490 bin dolara (yaklaşık 6 bin 590 bin lira) satılmıştı. Satışı gerçekleştiren müzayede sitesi Comic Connect, bunun şimdiye kadar satılan ilk Hulk hikâyesinin en pahalı kopyası olduğunu söylemişti.
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