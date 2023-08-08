Oryantal Asena’nın acı günü: Güçlükle ayakta durdu

Oryantal danslarıyla bir döneme damga vuran dansçı Asena Çakmak’ın babası 85 yaşında hayatını kaybederken, cenazeye katılan Asena’nın hayli üzgün olduğu görüldü.

İHA
Yayınlanma: 08.08.2023 - 16:18
Oryantal Asena’nın acı günü: Güçlükle ayakta durdu
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Didim Efeler Mahallesi Gerçek Yalı sitesinde eşiyle birlikte yaşayan, 85 yaşında ve aynı zamanda Oryantal Asena olarak bilinen Asena Çakmak’ın da babası Burhan Çakmak hayatını kaybetti.

Burhan Çakmak’ın yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı 3 aydır hastanede tedavi gördüğü öğrenilirken, babasının ölüm haberini alan Asena, eşi Hasan Dere ile Didim’e geldi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Didim Merkez Camii’nde öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Çakmak’ın cenazesi Denizköy Mezarlığı’nda defnedildi.

"BABA ACISI, NE DİYEBİLİRİM Kİ..."

Asena Çakmak’ın cenazede hayli üzgün olduğu ve sık sık ağladığı görülürken, “Baba acısı, ne diyebilirim ki, çok üzgünüm” diye konuştu. Asena ile annesi, cenazeye katılanların taziyelerini kabul etti.


Asena Çakmak Oryantal Asena

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