Oscar ödüllü yönetmen Tony Walton hayatını kaybetti

04 Mart 2022 Cuma, 17:10

Görsel: YouTube/Library of Congress



Film, televizyon ve sahnede yaklaşık 50 yıllık bir kariyere sahip olan, Broadway’deki çalışmaları ile tanınan Oscar ödüllü yönetmen Tony Walton 87 yaşında yaşamını yitirdi.

Mary Poppins, The Boy Friend, The Wiz ve Murder on the Orient Express gibi filmlere imza atan Walton, filmlerinin neredeyse hepsiyle Akademi Ödülleri’ne aday olmuştu.

Walton, 1979’da Bob Fosse’nin All That Jazz filmiyle en iyi sanat yönetimi dalında Oscar kazandı. Ayrıca 16 ödüle layık görüldü ve 1985’te Death of a Salesman’daki çalışmasıyla Mini Dizi veya Film dalında üstün sanat yönetmenliği dalında Emmy kazandı.

Walton, 24 Ekim 1935’te İngiltere’de Walton-on-Thames’te doğdu ve Londra’daki Slade Güzel Sanatlar Okulu’nda sanat ve tasarım okudu. Çocukluk aşkı olan Walton ve Julie Andrews, 1959’da evlendi, ancak 1968’de boşandılar. Çift arkadaş kalmayı tercih etti.

Haber Global'in katardığına göre; Walton’ın Broadway tasarımları arasında Bob Fosse’nin Chicago ve Pippin, Grand Hotel, Vanya Amca, Guys and Dolls ve Harold Pinter’ın Moonlight ve Ashes to Ashes gibi orijinal yapımları vardı.

Walton, Julie Andrews’in 2003 yılında yeniden canlandırdığı Sandy Wilson’ın The Boy Friend filminin yapım tasarımcısıydı.