Oscar'lı oyuncu Bradley Cooper restoran açtı: Sevgilisi Gigi Hadid ziyaret etti
Ünlü model, sevgilisi Bradley Cooper’ın New York'ta açtığı restoranı tanıtarak hayranlarını mekana davet etti. Ünlü manken paylaşımına "Kendinize bir iyilik yapın" notunu düştü.
Oscar ödüllü oyuncu Bradley Cooper, New York'ta yeni restoranını açtı. Ünlü oyuncu, açılışta şef önlüğünü takarak misafirler için et pişirdi.
Cooper’ın sevgilisi, dünyaca ünlü süper model Gigi Hadid, bu yeni girişimi sosyal medyada destekleyerek hayranlarını restorana davet etti. 29 yaşındaki Hadid, takipçilerine "Kendinize bir iyilik yapın" diyerek mekanın adresini duyurdu.
Cooper, geçen yıl restoranını ilk kez yemek kamyonu konseptiyle hayata geçirmiş, bu yıl ise projeyi büyük bir mekana dönüştürerek genişletmişti. Açılışta, Hadid'in yanı sıra Cooper'ın eski sevgilisi ve kızı Lea’nın annesi olan Irina Shayk da yer aldı. Shayk, yemek kamyonu döneminde de Cooper’a destek veren isimlerden biriydi.
Oyunculuk, yönetmenlik ve yapımcılık kariyerinde başarıyla ilerleyen Bradley Cooper, girişimcilik yolunda da adından söz ettiriyor. Cooper'ın net servetinin 120 milyon dolar olduğu biliniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Binadan çıkamıyorum, bu çaresizliğe...'
- CHP'den Erdoğan'a sert yanıt!
- Öğrencisinin Suriye'de Bakan olduğunu öğrendi
- Volkan Demirel'den Şenol Güneş'e sert sözler
- Evini kiraya verecekler için geri sayım
- Fidan ve Colani yeni dönemi açıkladı
- 'Su sorununu çözmek, DSİ'nin görevi değil'
- İstanbul Barosu hakkında soruşturma!
- 'Çocukları diri diri yakıyor; Filistin'e özgürlük'
- İnternetten alışverişi etkileyecek karar!