Oscar'lı oyuncu Bradley Cooper restoran açtı: Sevgilisi Gigi Hadid ziyaret etti

Yayınlanma: 23.12.2024 - 09:56

Güncelleme: 23.12.2024 - 09:56

Oscar ödüllü oyuncu Bradley Cooper, New York'ta yeni restoranını açtı. Ünlü oyuncu, açılışta şef önlüğünü takarak misafirler için et pişirdi.

Cooper’ın sevgilisi, dünyaca ünlü süper model Gigi Hadid, bu yeni girişimi sosyal medyada destekleyerek hayranlarını restorana davet etti. 29 yaşındaki Hadid, takipçilerine "Kendinize bir iyilik yapın" diyerek mekanın adresini duyurdu.







Cooper, geçen yıl restoranını ilk kez yemek kamyonu konseptiyle hayata geçirmiş, bu yıl ise projeyi büyük bir mekana dönüştürerek genişletmişti. Açılışta, Hadid'in yanı sıra Cooper'ın eski sevgilisi ve kızı Lea’nın annesi olan Irina Shayk da yer aldı. Shayk, yemek kamyonu döneminde de Cooper’a destek veren isimlerden biriydi.







Oyunculuk, yönetmenlik ve yapımcılık kariyerinde başarıyla ilerleyen Bradley Cooper, girişimcilik yolunda da adından söz ettiriyor. Cooper'ın net servetinin 120 milyon dolar olduğu biliniyor.