Poyraz Efe Yıldırım kimdir? Poyraz Efe Yıldırım kaç yaşında, nereli? Poyraz Efe Yıldırım'ın kariyeri

Geride kalan sezonda alt liglerde gösterdiği performansla adından söz ettiren genç oyuncu Poyraz Efe Yıldırım, dünya devlerinin transfer listesinde yer alıyor. Peki, Poyraz Efe Yıldırım kimdir? Poyraz Efe Yıldırım kaç yaşında, nereli? Poyraz Efe Yıldırım'ın kariyeri

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2024 - 11:09
Poyraz Efe Yıldırım kimdir? Poyraz Efe Yıldırım kaç yaşında, nereli? Poyraz Efe Yıldırım'ın kariyeri
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Trabzonspor'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Poyraz Efe Yıldırım, büyük kulüplerin transfer listesine girmeyi başardı. Birçok futbolsever de Aydın'ın kariyerini araştırıyor. Peki, Poyraz Efe Yıldırım kimdir? Poyraz Efe Yıldırım kaç yaşında, nereli? Poyraz Efe Yıldırım'ın kariyeri

POYRAZ EFE YILDIRIM KİMDİR?

Trabzonspor takımında Forvet mevkinde forma giyen Engin Poyraz Efe Yildirim, 15 Ocak 2005 tarihinde dünyaya gelmiştir. Geride kalan sezonda Trabzonspor U19 takımında 19 gol atmayı başaran Yıldız, 4 tane de asist yaptı.


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