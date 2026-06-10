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ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? ÖSYM AİS şifremi unuttum, nasıl yenilerim?

ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? ÖSYM AİS şifremi unuttum, nasıl yenilerim?

10.06.2026 13:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? ÖSYM AİS şifremi unuttum, nasıl yenilerim?

ÖSYM Aday Sistemleri sayfası üzerinden düzenlenen sınavların tarihi, giriş belgeleri ve sonuçları gibi bilgiler ayrıntılı bir şekilde görüntülenebiliyor. Peki, ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? ÖSYM AİS şifremi unuttum, nasıl yenilerim?
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ÖSYM aday şifresi alma ve güncelleme ekranı adayların odaklandığı konuların başında geliyor. Peki, ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? ÖSYM AİS şifremi unuttum, nasıl yenilerim?

ÖSYM AİS ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

AİS şifre değiştirme işlemi sistem üzerinden birkaç adımda gerçekleştirilmektedir. Adaylar sisteme T.C. kimlik numarası ve mevcut şifreleri ile giriş yaptıktan sonra “Profil” veya “Ayarlar” bölümüne yönlendirilir. Burada yer alan şifre güncelleme ekranında:

Şifre Değiştirme Adımları

Mevcut şifre doğrulanır

Yeni şifre oluşturulur

Yeni şifre tekrar girilerek onaylanır

İşlem kaydedilerek güncelleme tamamlanır

ÖSYM’nin güvenlik politikaları gereği yeni şifrenin güçlü olması, büyük-küçük harf, rakam ve özel karakter içermesi önerilmektedir. Bu işlem tamamlandıktan sonra aday yeni şifresiyle AİS sistemine giriş yapabilir.

ÖSYM AİS ŞİFREMİ UNUTTUM, NASIL YENİLERİM?

Şifresini unutan adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi giriş ekranında yer alan “Şifremi Unuttum” seçeneğini kullanarak işlem başlatabilir. Bu süreçte adaydan şu bilgiler talep edilir:

Şifre Yenileme Süreci

T.C. kimlik numarası

Görsel doğrulama kodu

Sisteme önceden tanımlı güvenlik sorusu

Bu bilgilerin doğru şekilde girilmesinin ardından sistem kimlik doğrulaması yapar ve adayın yeni şifre oluşturmasına izin verir. Yeni şifre belirleme aşamasında güvenlik kriterlerine uygun bir parola oluşturulması zorunludur.

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