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Öykü Serter'den Nihal Candan'a duygusal veda: 'Nur içinde yat güzel melek'

Öykü Serter'den Nihal Candan'a duygusal veda: 'Nur içinde yat güzel melek'

22.06.2025 09:26:00
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Haber Merkezi
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Öykü Serter'den Nihal Candan'a duygusal veda: 'Nur içinde yat güzel melek'

Anoreksiya nervoza nedeniyle hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan için, İşte Benim Stilim programının sunucusu Öykü Serter duygusal bir veda mesajı paylaştı.

Ünlü sosyal medya fenomeni Nihal Candan, anoreksiya nervoza hastalığı nedeniyle 30 yaşında hayatını kaybetti. Kamuoyunun ilk olarak 2014 yılında katıldığı Bu Tarz Benim ve ardından İşte Benim Stilim yarışmalarıyla tanıdığı Candan, bir süredir ciddi sağlık sorunları yaşıyordu.

ÖYKÜ SERTER'DEN DUYGUSAL VEDA

Yarışmanın sunuculuğunu üstlenen Öykü Serter, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda Nihal Candan’a veda etti. 50 yaşındaki Serter, "Hayatlarımız kesiştiğinde çok sevdiklerimdendi Nihal... Öyle parlak, öyle ışıklı pırıl pırıl bir kalp... Gördüğümüz ağız dolusu tebessümüyle gül yüzü, zeka fışkıran çakmak çakmak gözleriyle hayat dolu bir kız çocuğuydu belki ama aslında sevdiklerinin her yükünü de sırtlanan küçük dev bir kadındı o" ifadelerini kullandı.

Serter, paylaşımında şu sözlere de yer verdi:

"Keşke elimden bir şey gelebilseydi. Takdir Yüce Yaradanın, varsa günahlarını affetsin. Rabbim, mekanını cennet eylesin, yattığı yer incitmesin. Artık huzurla dinlen, nur içinde yat güzel melek... Ben de en çok seni özleyeceğim. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim."


CEZAEVİNDEN TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla 16 Kasım’da tutuklanmıştı. Cezaevinde kaldığı süre boyunca ciddi sağlık problemleri yaşayan Candan, 37 kiloya kadar düşmüştü. Anoreksiya nervoza teşhisi konulan sosyal medya fenomeni, sağlık durumu nedeniyle kısa süre önce tahliye edilmişti.

NİHAL CANDAN KİMDİR?

15 Haziran 1995 Mersin doğumlu olan Nihal Candan, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuydu. 2014 yılında “Bu Tarz Benim” yarışmasıyla televizyon kariyerine adım atan Candan, sonrasında Survivor 2016 ile geniş bir kitle tarafından tanındı. Sosyal medya fenomeni olarak kariyerini sürdüren Candan, cesur paylaşımları ve tarzıyla dikkat çekiyordu.

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