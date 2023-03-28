Öykü Serter'den Muharrem İnce'ye çok sert tepki: 'Sana verdiğim o lanet oy için kendimden özür diliyorum'

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 12:56

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 12:56

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işini kolaylaştırdığı iddiasıyla ünlü isimlerin tepkisi çeken Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Millet İttifakı'na yönelik sert açıklamalarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor.

İnce, son olarak 100 bin imzayı toplandıktan sonra yaptığı ilk açıklamasında, kendisini desteklemeyen ünlü isimler için 'sözde sanatçılar' ifadesini kullanmıştı.

Fazıl Say, Genco Erkal, Şahan Gökbakar ve Gökhan Özoğuz ve birçok sanatçı İnce'nin bu sözlerine tepki göstermişti.

"BÜTÜN SANATÇILARDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

İnce, gelen eleştirilerin ardından sosyal medya hesabından bir özür mesajı yayınladı. John Steinbeck'den bir alıntı yapan İnce, 'Sözde sanatçılar' ifadesinden dolayı bütün sanatçılardan özür dilediğini söyledi.

İnce, özür mesajında şu sözlere yer verdi:

"John Steinbeck, 'Bir insana dengesini kaybettirip, sonra da normal davranmasını bekleyemezsiniz.' der. Üzerimize çok gelindi. Normalde hiç kullanmadığım bir ifade olmasına rağmen basın toplantısında ağzımdan 'sözde sanatçılar' şeklinde bir ifade çıktı. Üzülerek gördüm ki bunu üzerine alınan kıymetli sanatçılarımız olmuş. Bu ifade nedeniyle, bırakın adı geçen kıymetli sanatçılarımızı, ülkemin bütün sanatçılarından özür diliyorum. Ne derlerse desinler, ne yaparlarsa yapsınlar, sanatçıların başımızın üzerinde yeri vardır."

ÖYKÜ SERTER'DEN ÇOK SERT TEPKİ

İnce'nin özrü sosyal medyada gündem olurken; ünlü sunucu Öykü Serter'den de konuya ilişkin bir paylaşım geldi. İnce'yi etiketlediği paylaşımında Serter, "Sana verdiğim o lanet oy için kendimden özür diliyorum" dedi.

Öykü Serter şu sözleri kullandı:

"Sanatçı değilim insanım,

İyi niyetliyim ama aptal değilim.

Adaylığını desteklediğim zamanlar için kendimden özür diliyorum.

O günlerde büyük bir inançla arkanda durduğum için yine kendimden özür diliyorum.

Sana verdiğim o lanet oy için kendimden özür diliyorum."