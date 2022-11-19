Oyuncu Binnur Kaya'nın acı günü: Babası hayatını kaybetti
Ekranların sevilen oyuncusu Binnur Kaya'nın babası Mustafa Kaya hayatını kaybetti. Acı haberi veren oyuncu Polat Bilgin "Canım Binnur'un babası, büyüğümüz Mustafa Kaya'yı kaybettik" ifadelerini kullandı.
Avrupa Yakası, Türk Malı, Aramızda Kalsın ve Kırmızı Oda gibi iddialı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Binnur Kaya, babasının ölümüyle yıkıldı.
Şimdilerde Güzel Günler dizisinde Kıymet karakterini canlandıran Binnur Kaya'nın babası Mustafa Kaya, hayatını kaybetti.
"BÜYÜĞÜMÜZÜ KAYBETTİK"
Kaya'nın acı haberini de meslektaşı Polat Bilgin verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bilgin, "Canım Binnur'un babası, büyüğümüz Mustafa Kaya'yı kaybettik" ifadelerini kullandı.
Aldığı haberle yıkılan oyuncunun babasının ölüm nedeni ve cenaze programı henüz netleşmedi.
Gazetecilik yapan Mustafa Kaya, 1969 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden Yılın Gazetecisi Ödülü'nü almıştı.
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