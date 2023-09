Ünlü oyuncu David McCallum yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 26.09.2023 - 10:18

Güncelleme: 26.09.2023 - 10:18

1964-1968 yılları arasında yayımlanan casus dizisi "The Man from U.N.C.L.E."daki Ilya Kuryakin rolüyle bilinen İskoç oyuncu David McCallum, 90 yaşında hayatını kaybetti.

İngiliz kamu yayıncısı BBC'de yer alan habere göre, yetenekli aktör ve yazar David McCallum, New York'ta doğal nedenlere bağlı olarak yaşamını yitirdi.

Son olarak CBS kanalında yayımlanan NCIS dizisindeki patolog rolünü canlandırdı. CBS kanalı, McCallum'un ölümüne ilişkin "İnanılmaz bir yaşam sürdü. Mirası, ailesi ve asla kaybolmayacak olan yapımlardaki sayısız saatleri aracılığıyla sonsuza dek yaşayacak" ifadesinde bulundu.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada McCallum, "gerçek bir rönesans adamı" olarak tanımlandı. Oğlu Peter McCallum, "O en nazik, en havalı, en sabırlı ve sevgi dolu babaydı. Ailesini her zaman kendinden önce tutardı. Bilim ve kültüre hayrandı ve bu tutkularını bilgiye dönüştürürdü" dedi.

McCallum, The Man from U.N.C.L.E. dizisinde canlandırdığı Rus ajanı rolüyle Emmy ve Altın Küre'ye aday gösterildi.

McCallum ayrıca, "The Great Escape", "The Greatest Story Ever Told" ve "A Night to Remember" gibi filmlerde rol aldı.