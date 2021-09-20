Oyuncu Chris Rock, koronavirüse yakalandı

Oyuncu ve komedyen Chris Rock, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
20 Eylül 2021 Pazartesi, 12:58
Oyuncu Chris Rock, koronavirüse yakalandı
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Oyuncu ve komedyen Chris Rock’ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Rock, pandemi sürecinde maske takılması ve aşı olunmasını savunanlar arasında yer alıyordu.

 56 yaşındaki oyuncu daha önce katıldığı Tonight Show programında Johnson&Johnson’ın tek dozluk aşısnı olduğunu açıklamıştı. 

‘YAKALANMAK İSTEMEZSİNİZ’

Chris Rock, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Selam çocuklar, Covid-19 olduğumu öğrendim ve inanın bana yakalanmak istemezsiniz. Aşı olun”.



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