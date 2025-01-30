Oyuncu Halil İbrahim Ceyhan'dan Serdar Ortaç itirafı: '3 şarkı verdim'

Yayınlanma: 30.01.2025 - 10:31

Güncelleme: 30.01.2025 - 10:31

Şu sıralar Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... adlı dizide rol alan Halil İbrahim Ceyhan, Gel Konuşalım programına konuk oldu. Kariyer yolculuğuna dair bilinmeyenleri paylaşan ünlü oyuncu, başarıya ulaşma sürecini anlattı.

Ceyhan, kariyerindeki dönüm noktalarından birinin Best Model yarışması olduğunu belirterek, "Şans eseri katıldım ve güzel bir derece aldım. Sonrasında işler başladı. O dönemlerde oyunculuk eğitimleri alıyordum. Doğru işin ne zaman geleceğini bilmiyorsunuz ama başarı bir şekilde geliyor. Bugüne kadar hep başarı odaklı çalıştım" dedi.

"SERDAR ORTAÇ’A ŞARKI VERMEK HAYALİMDİ"

Bilinmeyen yeteneklerinden de bahseden Ceyhan, müzikle ilgilendiğini ve Serdar Ortaç’a üç şarkı verdiğini açıkladı.

"Hayalim, Serdar Ortaç’a şarkı vermekti ve bunu başardım. Ortaç’ın son albümüne üç şarkı verdim. 'Pare Pare' şarkısı bana ait. Müzik dünyasında arkadaşlarım var, Suat Aydoğan’ın yanına giderdim. Şarkıcılığa çok yönelmek istemedim, yazmayı seviyorum, sözlerle uğraşmayı seviyorum" dedi.

Ünlü oyuncu, şarkılarının ilham kaynaklarını ise şöyle anlattı:

"Bazen yaşanmışlıklar, bazen filmler ilham veriyor. Şarkılarımı ilk olarak anneme dinletiyorum."

Ailesine dair de samimi açıklamalarda bulunan Halil İbrahim Ceyhan, "Çok güzel bir ailede büyüdüm. Babam makine mühendisi, annem ev hanımı. Altı kardeşiz ve tek erkek benim. Beş kız kardeşin içinde büyüdüm. Annemle mutfağa girmeyi severim. Evde yemek ve ütü işlerini ben yapıyorum. Annem öğretti, yaprak sarabilirim. Biraz titizim, yay burcuyum ve kendi işimi kendim yaparım" ifadelerini kullandı.