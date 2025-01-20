Serdar Ortaç'tan 'evlilik tavsiyesi': Karımı öpmedim, beni boşadı!

Yayınlanma: 20.01.2025 - 13:59

Güncelleme: 20.01.2025 - 13:59

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, 2014 yılında evlendiği ve 2019’da boşandığı İrlandalı model Chloe Loughnan hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Maslak'ta sahne alan Ortaç, biten evliliği ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ortaç, sahnede yaptığı konuşmada şunları söyledi:



"Ben karımı öpmedim, boşadı beni. Ne olur karılarınızı öpün! Evlilik akıl hastası işi. Bazen kıskanıyorum ama gerçekten akıl işi değil."

Ayrıca sağlık sorunlarına da değinen ünlü sanatçı, şeker hastalığıyla mücadele ettiğini belirterek şunları ekledi:

"Hastaneye gittim, şekerim 500 çıktı. Ben ölsem kim yapacak bu şarkıları? Artık hayatımda ne alkol var ne sigara."