Oyuncu Özge Özder'den korkutan paylaşım: 'Çok zorlu bir süreçti...'

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 17:58

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 17:58

Şarkıcı Sinan Güleryüz ile 2018 yılında hayatını birleştiren ünlü oyuncu Özge Özder, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşinin apandist ameliyatı olduğunu açıkladı.

'2 SAATLİK AMELİYAT...'

Hastane odasında eşi Sinan Güleryüz ile çekilen fotoğrafını yayınlayan Özge Özder, "2 saatlik ameliyat, karında 3 delik, yatakta 1 hafta zorlu süreç, verilen 9 kilo ama 10 kat daha fazla artan sevgi" ifadelerini kullandı.

Özder ve Güleryüz 2021 yılında kızları Luna'yı kucaklarına almıştı.