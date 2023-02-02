Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ile pozları gündem oldu

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un Başak Dizer ile evliliğinden dünyaya gelen 10 aylık oğlu Kurt Efe ile pozları gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 16:36
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ile pozları gündem oldu
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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 6 yıl önce Paris'te modacı Başak Dizer ile nikah masasına oturmuştu.

Tatlıtuğ, 15 Nisan'da oğlu Kurt Efe'yi kucağına almıştı.

Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ile yeni fotoğraflarını kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ sosyal medya hesabından paylaştı.

Ağabeyi ve yeğeninin fotoğrafını çeken Melisa Tatlıtuğ, paylaşımına "Halam" notunu düştü. 



Kıvanç Tatlıtuğ Kurt Efe Başak Dizdar

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