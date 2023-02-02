Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ile pozları gündem oldu
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un Başak Dizer ile evliliğinden dünyaya gelen 10 aylık oğlu Kurt Efe ile pozları gündem oldu.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 6 yıl önce Paris'te modacı Başak Dizer ile nikah masasına oturmuştu.
Tatlıtuğ, 15 Nisan'da oğlu Kurt Efe'yi kucağına almıştı.
Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ile yeni fotoğraflarını kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ sosyal medya hesabından paylaştı.
Ağabeyi ve yeğeninin fotoğrafını çeken Melisa Tatlıtuğ, paylaşımına "Halam" notunu düştü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sessizliğiyle eleştirilmişti: Soylu'dan açıklama
- Ateş cinayetinde çözülen düğüm
- 'Türk gönüllüler, Ukrayna'ya karşı savaşacak'
- İsviçre Başkonsolosluğu da kapandı
- EYT görüşmesinde gerginlik
- Akşener’den Sinan Ateş’in ailesine ziyaret
- Borsa güne yükselişle başladı
- Azar da AKP’de işe yaramadı
- AYM'de başkan belli oldu
- AKP'de dikkat çeken gerileme