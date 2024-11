Oscar'lı oyuncu Michelle Yeoh en büyük üzüntüsünü açıkladı

Yayınlanma: 18.11.2024 - 17:41

Güncelleme: 18.11.2024 - 17:41

2023 yılında Oscar Ödülleri'nde "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" filmiyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Michelle Yeoh, geçmişte yaşadığı en büyük üzüntüyü açıkladı. İlk evliliği sırasında çocuk sahibi olamayacağını öğrenen Yeoh, bu durumun hayatını derinden etkilediğini ifade etti.

OSCAR TARİHİNE GEÇTİ

Michelle Yeoh, "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" filmiyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanarak bu kategoride ödül alan ilk Asya kökenli kadın oyuncu oldu. Toplamda 7 Oscar kazanan film, 2023 yılının en çok konuşulan yapımlarından biri oldu.

Şu sıralar "Wicked" filmiyle gündemde olan Yeoh, The Times’a verdiği röportajda çocuk sahibi olamamanın kendisi için büyük bir üzüntü kaynağı olduğunu dile getirdi.

"EVLİLİĞİMİ YÜRÜTMEK İÇİN OYUNCULUĞA ARA VERDİM"

1988-1992 yılları arasında Dickson Poon ile evli olan Yeoh, bu dönemde oyunculuğa ara verme kararı aldı. Konuyla ilgili şunları söyledi:

"Evliliğimin yürümesi için elimden gelenin en iyisini yapmam gerektiğini hissettim. Gerçekten bir aile kurmak istiyordum. Ancak çocuk sahibi olamayacağımı öğrendim. Bu, evliliğimizin bitme nedenlerinden biri oldu."

62 yaşındaki oyuncu, bu konuda pişmanlık duymadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Belki de hayatımdaki en büyük üzüntü çocuk sahibi olamamak. Ancak altı vaftiz çocuğum, birçok yeğenim var. Hayatımda her zaman yüzde 110’umu verdim ve bırakmayı öğrenmenin ilerlemek için önemli olduğunu anladım."

AKSİYON FİLMLERİNİN EFSANESİNDEN OSCAR’A

Hong Kong aksiyon sinemasında yıldızı parlayan Michelle Yeoh, Yes, Madam (1985), Magnificent Warriors (1987) ve Police Story 3: Supercop (1992) gibi filmlerle tanındı. Daha sonra "Tomorrow Never Dies", "Crouching Tiger, Hidden Dragon" ve "Everything Everywhere All at Once" gibi uluslararası yapımlarda boy göstererek kariyerinde zirveye ulaştı.

Yeoh, geçen yıl 19 yıldır birlikte olduğu nişanlısı Jean Todt ile evlendi. "Wicked" filminde ise Ariana Grande, Cynthia Erivo ve Jeff Goldblum gibi isimlerle birlikte rol alıyor.