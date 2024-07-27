Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti

Sinema ve dizi oyuncusu, aynı zamanda seslendirme sanatçısı Salahsun Hekimoğlu, 74 yaşında hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 27.07.2024 - 11:01
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Oyuncular Sendikası, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli üyemiz Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" ifadeleriyle sanatçının vefatını duyurdu.

"Payitaht Abdülhamid", "Diriliş: Ertuğrul", "Kurtlar Vadisi", "Arka Sokaklar ve "Kavak Yelleri"nin arasında olduğu birçok popüler dizide rol alan Hekimoğlu, 1 Ocak 1950'de dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu Hekimoğlu, 1988'den itibaren film ve dizilere seslendirmeler yaptı.

Oyunculuğa 2003 yılında "Hayat Bilgisi" dizisinde rol alarak başladı.


Sinema haberleri oyuncu haberleri Salahsun Hekimoğlu haberleri

İlgili Haberler

Batman Dönüyor filminin konusu ne? Batman Dönüyor filminin oyuncuları kim?

Batman Dönüyor filminin konusu ne? Batman Dönüyor filminin oyuncuları kim?
İntikamcı filminin konusu ne? İntikamcı filminin oyuncuları kim?

İntikamcı filminin konusu ne? İntikamcı filminin oyuncuları kim?
Sefer Tası filminin konusu ne? Sefer Tası filminin oyuncuları kim?

Sefer Tası filminin konusu ne? Sefer Tası filminin oyuncuları kim?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler