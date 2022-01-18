Sahne kıyafetleri üzerinden hedef alınan Gülşen'den ilk açıklama: 'Eleştiriler beni etkilemiyor'
Sanatçı Gülşen, "Burası Türkiye. Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet" sözleriyle kendisinin yanı sıra Hadise ve Hande Yener gibi şarkıcıları sahne kostümleri üzerinden hedef alan İzzet Yıldızhan'a sahnede kıyafetiyle yanıt vermişti. Yaşananların ardından ilk kez sessizliğini bozan Gülşen, eleştirilerin kendisini etkilemediğini söyledi.
Daha önce "Kızlarımın eş seçme şansı yok, flörte karşıyım" sözleriyle gündeme gelen türkücü İzzet Yıldızhan, son olarak konserlerinde giydikleri iddialı kostümlerle konuşulan ünlü isimleri eleştirmiş; “Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet” demişti. Ünlü türkücünün açıklamaları sosyal medyada tepki çekmişti.
"HERKES BU TOPLUMA GÖRE YAŞAMALI"
Hadise, Hande Yener ve Gülşen gibi ünlü isimleri sahnede giydiği kostümler üzerinden eleştiren İzzet Yıldızhan, şunları söylemişti:
“Her sanatçının yaşam biçimi var, saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki burası Türkiye. Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet. Ben demiyorum ki peçe ile çıksın. Ama sahne adabı denilen bir şey var. Ben ekranlarda böyle şeyler görmek istemiyorum. Biz nispeten de olsa örf adetlerimize dikkat ediyoruz.”
Ünlü türkücünün açıklamaları kısa zamanda sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda ünlü isimden de Yıldızhan'a tepki gelmişti.
YANITI SAHNEDE VERMİŞTİ
Yıldızhan'ın sözleri gündemdeki yerini korurken, Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden Gülşen, 15 Ocak akşamı İstanbul'da bir mekanda sahne almıştı. Yıldızhan'ın Gülşen'i kast ettiği iddia edilen "Külotla da sahneye çıkmasınlar" sözlerinin üzerine Gülşen'in sahneye çıkarken giydiği kıyafet "İzzet Yıldızhan'a yanıt" olarak yorumlanmıştı.
GÜLŞEN SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Son olarak Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu, 17 Ocak Pazartesi günü stüdyoya girerken görüntülendi.
Milliyet’ten Umut Ünver’in haberine göre, sahne kıyafetleriyle ilgili konuşan şarkıcı, “Hiçbir şey demeyeceğim. Ben işimi gücümü yapıyorum. Gelen eleştiriler beni etkilemiyor” dedi. Eşi Çolakoğlu ise, “Gülşen’in kıyafetlerine karışmam mümkün değil. O kendine neyi yakıştırıyorsa giyebilir. İşini yapıyor” şeklinde konuştu.
"BOŞANMA YOK"
Çift, çıkan boşanma iddialarıyla ilgili de şunları söyledi:
“Boşanma yok, her şey yolunda ve çalışmaya devam ediyoruz. Haberi sizden duyduk. Hem sahne hem de stüdyo tarafında yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Normal insanlar gibi ev hayatımız, çocuğumuz ve işimiz var.”
Öte yandan Gülşen, yeni şarkısı için stüdyoya kapanacaklarını, şubatta yeni bir parça ile geleceğini de sözlerine ekledi.
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