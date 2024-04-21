Özel gösterimde poz verdiler: Şevval Sam yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!
Şevval Sam bir süredir beraberlik yaşadığı reklamcı sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.
Son olarak “Yandaki Oda” dizisinde seyirci karşısına çıkan Şevval Sam, bugün Soho House’daydı. Ünlü sanatçı dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek’in "Meze, Müzik Muhabbet" İstanbul Üçlemesi filminin özel gösterimine katıldı.
Sam özel gösterimde bir süredir beraberlik yaşadığı reklamcı Cem Topçuoğlu’yla ilk kez beraber poz verdi.
Şevval Sam gösterim sonrası Ferzan Özpetek’le ayak üstü sohbet etti ve yönettiği başarılı filmlerden dolayı tüm dünyada büyük bir hayran kitlesi olan Özpetek’i tebrik etti.
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