Özge Ulusoy babasının ölümündeki çarpıcı ayrıntıyı paylaştı: 'Kan donduran bilgiler de var!'
Ünlü oyuncu ve manken Özge Ulusoy, 4 Aralık'ta meydana gelen trafik kazasında babasını kaybetmişti. Ulusoy'un sosyal medya hesabından yaptığı babasının ölümüne ilişkin 'kan donduran' ayrıntıları paylaştı.
Ünlü manken Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy, 4 Aralık'ta Ankara'da karşıdan karşıya geçerken araba çarpması sonucunda hayatını kaybetmişti. Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla korkunç kazanın ayrıntılarını açıkladı.
"FREN İZİ YOK!"
Ulusoy, yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı: "Babam hayatı boyunca kurallara riayet eden biriydi. Askerde havacı, füzeci albay rütbesi vardı ve ömrü boyunca askeri hakimlik yaptı ve kendisi hak, hukuk, adalet için ülkesi ve milleti için bir ömür çalıştı ve savaştı. 4 Aralık Pazar günü saat 14:05 sıralarında bir jip babama yaya geçidindeyken çarpıp onu öldürdü. Babam yaya geçidinden geçerken bu jip 100 KM'den daha yüksek bir hızla ona vurdu. Üzüntümüz tarifsiz ve çok büyük. Maalesef üzüntümüzü daha da derinleştiren detaylar var! Bu detaylardan biri de çarpan aracın frene bile basmamış olması! Bunu tekrar edeceğim! Araç frene bile basmamış. Fren izi yok! Bu korkunç bir olay, düşündükçe kanım donuyor. Frene basmamak ne demek?
"DOSYAYA BİLEREK YANLIŞ YANSITILAN ŞEYLER VAR..."
(...) Kamuoyunu aydınlatmak için gerekli noktalarda gerekli açıklamaları yapacağım. Dosyaya bilerek yanlış yansıtılan şeyler var. İddia edilenin aksine babamın otopsi raporunda vücudundaki kırıklar, iç kanama ve hasarlar vücudunun sol tarafında. Eminim ki bunların nedenini saptamak yüce adaletimizin görevi. Yargı makamları doğruları ortaya çıkaracaktır. Şu anda konu yargıya intikal etmiş durumda ondan çok fazla detay vermek istemiyorum. Bugün anlattıklarımın dışında bilgi sahibi olduğumuz birçok başka kan donduran bilgiler de var! Daha fazla detay veremiyorum. Babam bir ömür ülkesi ve milleti için çalıştı ve savaştı şimdi ben de onun için savaşacağım. Söyleyecek başka bir şey yok şimdilik. Allah herkese sıralı ölüm nasip eylesin. Tüm ölmüşlerimizin taksiratını affeylesin ve mekanları cennet olsun."
Video Haberler
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Apronda intihar
- İsmailağa'da hocalar müritleri ikna etmeye çalışıyor!
- Tarikatta tecavüzün ardındaki ortaklık
- Duruşmaya gitmeyecekler!
- İmamoğlu'ndan en net 'adaylık' yanıtı
- Bakan Nureddin Nebati, EYT'lileri tiye aldı
- Kopya düzeneğiyle ehliyet sınavına giren kişi yakalandı
- 'Hedefleri şeriat devleti'
- Bu ses kaydı kimin?
- 18 yaşındaki Zuhal polis kurşunuyla öldü: 2 gözaltı