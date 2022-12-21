Pakize Suda kimdir, neden hayatını kaybetti?
Ünlü oyuncu Pakize Suda hayatını kaybetti. Pakize Suda kimdir, neden hayatını kaybetti?
Pakize Suda tedavi gördüğü Fethiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
PAKİZE SUDA KİMDİR?
Pakize Suda, 23 Nisan 1952 yılında İzmir'de doğdu. Babası gazeteci Orhan Suda'dır. İzmir Kız Lisesi'nden mezun oldu. 1969 yılında katıldığı bir yarışmada Ege güzeli seçildi. Oyunculuk ve şarkıcılık yapmaya başladı. 90'lı yıllarda köşe yazarlığı yapmaya başladı. Pakize Suda, 2016 yılında ilk olarak kanser tedavisi gören kardeşi Nuran Suda'yı bir yıl sonra ise annesi Sehavet Suda'yı kaybetti. Suda, opera sanatçısı ablası Ayşe Suda ve yeğenleriyle teselli buldu. Bir süre sonra Pakize Suda'nın 'akıl zayıflığı' yaşadığını belirten ablası Ayşe Suda tarafından geçen yıl 11 Kasım'da vesayet davası açıldı. Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesi, yeğeni Dilara Elagözlü'nün vasi olarak atadı.
PAKİZE SUDA NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
Pakize Suda, 15 Aralık'ta rahatsızlandı. Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pakize Suda'nın beynine giden ana damarlardan birinde pıhtı oluştuğu belirlendi. Bu nedenle felç geçiren ve yoğun bakımda tedaviye alınan Pakize Suda, bugün 11.00 sıralarında hayatını kaybetti. Suda'ın ölümü ailesi ve yakınlarını üzdü. Suda'nın vasisi de olan yeğeni Dilara Elagözlü, "Beyne giden damarlardan birinde pıhtı oluşunca felç geçirdi. Yoğun bakımdaydı. Solunum güçlüğü çekiyordu. Çok üzgünüz. Kendisinden önce vefat eden annesi ve kardeşine kavuştu. Sevenlerinden dua etmelerini istiyorum. Başımız sağ olsun. Cenazesi 23 Aralık'ta Muğla'dan kaldırılacak" dedi.
PAKİZE SUDA'NIN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
Oynadığı filmler
1971: Feride
1972: Tarkan: Altın Madalyon
1985: Ayrılık Acısı
2007: Çılgın Dersane
Oynadığı diziler
1998: Erguvan Yılları
2002: Pembe Patikler
2003: Hayat Bilgisi
2005: Davetsiz Misafir
2006: Sevda Çiçeği
Sunduğu programlar
Dobra Dobra
Her Şeyi Konuşalım
Konuşa Konuşa
Lezzet Yolculuğu
Lezzete Yolculuk
Miş Muş Lütfen Bu Konuya Girmeyelim
Pakize Suda İle Gece Yarısı
Pakizeli Günler
Söylemezsem Olmaz
Türkiye Konuşuyor
Kitapları
Ağız Tadıyla Sevişemedik
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