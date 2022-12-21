Pakize Suda kimdir, neden hayatını kaybetti?

21 Aralık 2022 Çarşamba, 15:12

Pakize Suda tedavi gördüğü Fethiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

PAKİZE SUDA KİMDİR?

Pakize Suda, 23 Nisan 1952 yılında İzmir'de doğdu. Babası gazeteci Orhan Suda'dır. İzmir Kız Lisesi'nden mezun oldu. 1969 yılında katıldığı bir yarışmada Ege güzeli seçildi. Oyunculuk ve şarkıcılık yapmaya başladı. 90'lı yıllarda köşe yazarlığı yapmaya başladı. Pakize Suda, 2016 yılında ilk olarak kanser tedavisi gören kardeşi Nuran Suda'yı bir yıl sonra ise annesi Sehavet Suda'yı kaybetti. Suda, opera sanatçısı ablası Ayşe Suda ve yeğenleriyle teselli buldu. Bir süre sonra Pakize Suda'nın 'akıl zayıflığı' yaşadığını belirten ablası Ayşe Suda tarafından geçen yıl 11 Kasım'da vesayet davası açıldı. Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesi, yeğeni Dilara Elagözlü'nün vasi olarak atadı.

PAKİZE SUDA NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Pakize Suda, 15 Aralık'ta rahatsızlandı. Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pakize Suda'nın beynine giden ana damarlardan birinde pıhtı oluştuğu belirlendi. Bu nedenle felç geçiren ve yoğun bakımda tedaviye alınan Pakize Suda, bugün 11.00 sıralarında hayatını kaybetti. Suda'ın ölümü ailesi ve yakınlarını üzdü. Suda'nın vasisi de olan yeğeni Dilara Elagözlü, "Beyne giden damarlardan birinde pıhtı oluşunca felç geçirdi. Yoğun bakımdaydı. Solunum güçlüğü çekiyordu. Çok üzgünüz. Kendisinden önce vefat eden annesi ve kardeşine kavuştu. Sevenlerinden dua etmelerini istiyorum. Başımız sağ olsun. Cenazesi 23 Aralık'ta Muğla'dan kaldırılacak" dedi.

PAKİZE SUDA'NIN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Oynadığı filmler

1971: Feride

1972: Tarkan: Altın Madalyon

1985: Ayrılık Acısı

2007: Çılgın Dersane

Oynadığı diziler

1998: Erguvan Yılları

2002: Pembe Patikler

2003: Hayat Bilgisi

2005: Davetsiz Misafir

2006: Sevda Çiçeği

Sunduğu programlar

Dobra Dobra

Her Şeyi Konuşalım

Konuşa Konuşa

Lezzet Yolculuğu

Lezzete Yolculuk

Miş Muş Lütfen Bu Konuya Girmeyelim

Pakize Suda İle Gece Yarısı

Pakizeli Günler

Söylemezsem Olmaz

Türkiye Konuşuyor

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Ağız Tadıyla Sevişemedik

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