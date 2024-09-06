Palamudu kıskandı, tezgâha ilk kez bu kadar erken geldi! Kilosu 200 TL'den satılıyor...
Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesinin ardından balık tezgâhlarında palamut bolluğundan sonra hamsi de kendini göstermeye başladı.
Balıkçılar, yıllar sonra ilk kez hamsinin bu kadar erken zamanda tezgâhlarda yerini alması hamsinin geleceği açısından umut verici olduğunu belirtirken, Trabzon Balık Halinde hamsinin kilosu 200-250 TL arasında satılıyor.
Palamudun bol olduğu dönemde ilk kez hamsinin erken dönemde tezgâhlarda yerini aldığını belirten balıkçı esnaflarından Mehmet Örseloğlu, “Bu sene palamudun bol olduğu dönemde ilk kez hamsi geldi. Hamsi Sinop'tan geliyor. Genelde küçük balıkçıların ağlarına takılan hamsi. İlk kez bu kadar erken geldi. Uzun yıllardır ilk kez palamutla birlikte hamsi gelmiş oldu. Fiyatı 200 TL. Genelde palamut bol olduğu zaman hamsi az olur. Hamsinin devam edip etmeyeceği konusunda şu an bir şey söylemek çok zor” dedi.
Hamsinin de palamut gibi bol olacağını ümit ettiklerini belirten balıkçı esnaflarından balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, “Hamsi ilk kez bu kadar erken geldi. Bu sene palamudun bolluğu var. İnşallah hamsi de bu bolluğu yaşayacağız. Genelde önceki yıllarda bu kadar erken görünmezdi” diye konuştu.
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