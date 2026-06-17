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‘Panter Emel’ kimdir? Emel Yıldız öldü mü, neden öldü?

‘Panter Emel’ kimdir? Emel Yıldız öldü mü, neden öldü?

17.06.2026 10:51:00
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Haber Merkezi
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‘Panter Emel’ kimdir? Emel Yıldız öldü mü, neden öldü?

Oyuncu, köşe yazarı ve hayvan hakları savunucusu Emel Yıldız'ın yaşamı merak ediliyor. Peki, ‘Panter Emel’ kimdir? Emel Yıldız öldü mü?
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Türkiye’de hayvan hakları mücadelesinin öncü ismi, oyuncu ve köşe yazarı "Panter Emel" lakaplı Emel Yıldız hayatını kaybetti. Peki, ‘Panter Emel’ kimdir? Emel Yıldız öldü mü, neden öldü? İşte ayrıntılar...

EMEL YILDIZ (PANTER EMEL) KİMDİR?

Emel Yıldız, 18 Mayıs 1941 tarihinde Bulgaristan’ın Rusçuk kentinde dünyaya geldi. Genç yaşta adım attığı sanat dünyasında sergilediği yetenekle dikkat çeken Yıldız, sinema kariyerine 1959 yılında "Feryat" filmiyle başladı. Yeşilçam'da oyunculuk ve köşe yazarlığı yapan ünlü isim, asıl büyük mücadelesini sokak hayvanları için başlattı.

EMEL YILDIZ'IN LAKABI NEDEN 'PANTER EMEL'?

Türkiye’de henüz hayvan hakları yasası, dernekleri veya toplumsal bir kamuoyu bilinci oluşmamışken Emel Yıldız tek başına mücadele etti. Televizyon ekranlarında, gazete köşelerinde ve sokak eylemlerinde sert tutumu nedeniyle halk arasında ve medyada kendisine "Panter Emel" lakabı takıldı.

EMEL YILDIZ ÖLDÜ MÜ?

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve sağlık sorunları yaşayan hayvan hakları savunucusu Emel Yıldız, 85 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi, oyuncu arkadaşı Tuna Arman sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

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