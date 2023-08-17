Patates pişirirken suyun sıcaklığı neden önemli? Uzman şeflerden tüyolar

Yayınlanma: 17.08.2023 - 19:28

Güncelleme: 17.08.2023 - 19:28

Patates pişirme yöntemleri arasında suyun sıcaklığı konusu uzun zamandır tartışma konusu olmuştur. Mutfak uzmanları ve şefler arasında farklı görüşler bulunsa da, deneyimli şeflerin açıklamalarıyla bu konudaki anlaşmazlık son buluyor.

Patatesin doğru şekilde pişirilmesi, içerdiği faydalı bileşiklerin korunması açısından oldukça önemlidir. Uzmanlar, patatesleri kaynar suya atmanın daha doğru bir yöntem olduğunu vurguluyor. Bu yöntemle nişastanın çözünmesi ve C vitamini gibi önemli besin maddelerinin korunması sağlanır. Ayrıca, yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında patatesin içindeki besin maddelerinin daha iyi muhafaza edildiği belirtiliyor.

Patates soğuk suya atılır mı?

Ancak soğuk suya konulması gereken durumlar da mevcut. Kabuğuyla patates pişirecekseniz, soyulmamış bir patatesi kaynar suya göndermek yerine, kaynar suya atıldığında kabuğun çatlamasına neden olabileceği için daha önce soğuk suya koymak daha uygun olacaktır.

Uzman şeflerin görüşleri net bir şekilde gösteriyor ki, patatesin doğru şekilde pişirilmesi için suyun sıcaklığına dikkat etmek önemlidir. Her yöntemin farklı sonuçlar doğurabileceği unutulmamalıdır.