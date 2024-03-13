Paul Alexander kimdir? 'Demir akciğerli adam' olarak bilinen Paul Alexander neden öldü?
Geçirdiği çocuk felci hastalığı nedeniyle ömrünün büyük kısmını demir bir silindirin içinde geçiren ve “Demir akciğerli adam” diye bilinen Paul Alexander 78 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Paul Alexander kimdir? 'Demir akciğerli adam' olarak bilinen Paul Alexander neden öldü?
"Demir Akciğerli Adam" Paul Alexander, 70 yıl boyunca demir akciğerde yaşadıktan sonra 78 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Paul Alexander kimdir? 'Demir akciğerli adam' olarak bilinen Paul Alexander neden öldü?
PAUL ALEXANDER KİMDİR?
Paul Richard Alexander 30 Ocak 1946 yılında dünyaya geldi. Alexander Amerikalı bir avukat ve felçli çocuk felci mağduruydu. 1952'de altı yaşındayken çocuk felcine yakalandıktan sonra demir akciğerle yaşayan son insanlardan biriydi. Alexander, Austin'deki Texas Üniversitesi'nde lisans derecesi ve Hukuk Doktoru derecesi aldı. 2020'de kendi anısını yayınladı.
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