Paul Alexander kimdir? 'Demir akciğerli adam' olarak bilinen Paul Alexander neden öldü?

Geçirdiği çocuk felci hastalığı nedeniyle ömrünün büyük kısmını demir bir silindirin içinde geçiren ve “Demir akciğerli adam” diye bilinen Paul Alexander 78 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Paul Alexander kimdir? 'Demir akciğerli adam' olarak bilinen Paul Alexander neden öldü?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 21:35
Paul Alexander kimdir? 'Demir akciğerli adam' olarak bilinen Paul Alexander neden öldü?
Abone Ol google-news

"Demir Akciğerli Adam" Paul Alexander, 70 yıl boyunca demir akciğerde yaşadıktan sonra 78 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Paul Alexander kimdir? 'Demir akciğerli adam' olarak bilinen Paul Alexander neden öldü?

PAUL ALEXANDER KİMDİR?

Paul Richard Alexander 30 Ocak 1946 yılında dünyaya geldi. Alexander Amerikalı bir avukat ve felçli çocuk felci mağduruydu. 1952'de altı yaşındayken çocuk felcine yakalandıktan sonra demir akciğerle yaşayan son insanlardan biriydi. Alexander, Austin'deki Texas Üniversitesi'nde lisans derecesi ve Hukuk Doktoru derecesi aldı. 2020'de kendi anısını yayınladı.


Paul Alexander haberleri kimdir? haberleri felç haberleri felçli hastalar haberleri

İlgili Haberler

Yargı dizisinde Tuğçe öldü mü? Yargı dizisinin Tuğçe'si Merve Ateş diziden ayrıldı mı? Merve Ateş kimdir?

Yargı dizisinde Tuğçe öldü mü? Yargı dizisinin Tuğçe'si Merve Ateş diziden ayrıldı mı? Merve Ateş kimdir?
Andrew Tate kimdir? Andrew Tate kaç yaşında, nereli?

Andrew Tate kimdir? Andrew Tate kaç yaşında, nereli?
Avustralya’nın Türkiye Büyükelçisi Miles Armitage kimdir?

Avustralya’nın Türkiye Büyükelçisi Miles Armitage kimdir?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Nazan Kesal'la yaptığı programın ardından linç edilen Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu

Nazan Kesal'la yaptığı programın ardından linç edilen Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu
Küresel ısınma etkisi :Türkiye Mısır’a benzeyebilir

Küresel ısınma etkisi :Türkiye Mısır’a benzeyebilir
Cillian Murphy'den Roy Keane'e büyük övgü: 'Hiçbir İrlandalı...'

Cillian Murphy'den Roy Keane'e büyük övgü: 'Hiçbir İrlandalı...'
Avukatı duyurdu: “Selahattin Demirtaş’a onur kırıcı dayatma uygulanıyor”

Avukatı duyurdu: “Selahattin Demirtaş’a onur kırıcı dayatma uygulanıyor”
Emekliler için yeni düzenleme planı: 7 alanda 'destek'

Emekliler için yeni düzenleme planı: 7 alanda 'destek'
Murat Cemcir’den eski dostu Ahmet Kural hakkında çarpıcı açıklama!

Murat Cemcir’den eski dostu Ahmet Kural hakkında çarpıcı açıklama!
‘Google Maps’te ortaya çıktı: Kadıköy’ün artık gölü var!

‘Google Maps’te ortaya çıktı: Kadıköy’ün artık gölü var!
Bunları sakın yapmayın! Erkeklerin kadınlarda nefret ettiği 5 özellik

Bunları sakın yapmayın! Erkeklerin kadınlarda nefret ettiği 5 özellik