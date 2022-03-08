Pelin Öztekin'den duygulandıran paylaşım: 'Ellerin hep omuzlarımda'

08 Mart 2022 Salı, 13:33

Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin (62), geçirdiği kalp krizi nedeniyle geçen yıl 8 Mart'ta hayatını kaybetmişti. Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Öztekin, ölümünün birinci yıl dönümünde unutulmadı.

"ELLERİN HEP OMUZLARIMA"

Sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınlayan usta sanatçının kızı Pelin Öztekin, babasını şu sözlerle andı:

"İlk aşkım, benzediğim, özlediğim… Yanımda olmasan da ellerin hep omuzlarımda bunu biliyorum ve seninle aynı yöne bakmaya devam ediyorum Babiş. İyi ki sen... Hep sen... Seni çok seviyorum."

Öztekin'in ölümünden önce başrolünde oynadığı, Bodrum Çökertme'de çekilen "Dijital Esaret" adlı film, 18 Mart'ta vizyona girecek.

