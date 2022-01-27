Peter Dinklage'dan Disney'e 'Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler' tepkisi

Fenomen dizi Game of Thrones'taki karakteriyle hafızalara kazınan Peter Dinklage, Disney'in 1937 yapımı çocuk filmi Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'i yakında yeniden çekecek olmasını eleştirdi. Ünlü oyuncu, hikayenin tamamen 'gerici' olduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
27 Ocak 2022 Perşembe, 00:00
Peter Dinklage'dan Disney'e 'Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler' tepkisi
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Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Tyrion Lannister karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Peter Dinklage, 'WTF with Marc Maron' podcast yayınında duyarcılık kavramı üzerine açıklamalarda bulundu.

Sputnik Türkiye’nin aktardığı habere göre; Dinklage, yakın zamanda 'Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler' filmini çekeceğini duyuran Disney'e eleştiriler yöneltti.

"NE HALT EDİYORSUNUZ?"

Akondroplazi adı verilen bir cücelik formuna sahip olan ünlü oyuncu, Pamuk Prenses karakterini Hispanik bir oyuncunun canlandıracağı haberini olumlu karşılasa da Disney'i geri adım atmaya ve projeyi yeniden değerlendirmeye çağırdı:

"Bir taraftan ilericisiniz ama hâlâ mağarada yaşayan yedi cücenin o saçma gerici hikayesini anlatıyorsunuz. Ne halt ediyorsunuz?"



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