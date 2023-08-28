Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'ın tekne paylaşımını eleştiren takipçisine sessiz kalmadı

Yayınlanma: 28.08.2023 - 10:06

Güncelleme: 28.08.2023 - 10:06

Yıllar önce rol aldığı Doktorlar dizisindeki rolüyle tanınan ve sonrasında oyunculuğu bırakan Yağmur Atacan, şimdilerde eşi Pınar Altuğ ve kızıyla tekne tatili yapıyor. Atacan, sosyal medya hesabından son ses müzik açarak yanlarına yaklaşan tekneyi yayınlayarak tepki gösterdi.

Pınar Altuğ ise eşini yanlış anlayarak eleştiren bir kullanıcıya sessiz kalamadı.

"ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜN BAŞKALARININ ÖZGÜRLÜĞÜYLE KISITLI OLDUĞUNU UNUTMAYALIM"

Yağmur Atacan, yaptığı paylaşımla bir teknenin yüksek sesle şarkı açarak diğer insanları rahatsız etmesini eleştirdi.

Atacan'ın paylaşımı yanlış anlayan bir kullanıcı da Pınar Altuğ'a mesaj atarak "Eşiniz gezi teknesini küçümser bir paylaşım yapmış. Asıl sizlerin oradaki insanlara saygı duymanız gerekir, herkes kadın eteğinde para kazanmıyor" dedi.

Gelen mesaja sessiz kalmayan ve eşinin yanlış anlaşıldığını söyleyen Altuğ ise şu sözlerle karşılık verdi:

"Konuyu yanlış anlayanlar olmuş sanırım, bizim sözümüz tatil yapanlara değil, o tekneyi işletenlere. Özgürlüğümüzün başkalarının özgürlüğüyle kısıtlı olduğunu unutmadan yaşamak lazım. Herkesin sakince oturduğu bir koyda son ses müzik çalıp teknelerin dibine kadar girmek pek olmuyor. Ha bu arada kadın eteğinde para kazanmak derken? Başkalarına olan saygınız ve tavrını da gayet anlaşılır, size cevap vermek ne kadar doğru onu da bilmiyorum."