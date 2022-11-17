Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan isyan etti

17 Kasım 2022 Perşembe, 07:57

Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Meltem karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Pınar Altuğ ve 2008 yılında dünyaevine girdiği Yağmur Atacan, 'sahte hesaplar' nedeniyle sosyal medya hesabından isyan etti.

Sahte hesabın ekran görüntüsünü paylaşarak, Yağmur Atacan'ın gerçek hesabının kullanıcı adını veren Altuğ, şu mesajı yazdı:

"Dünkü kişi bu sefer de bu hesabı açıp Yağmur'un gerçek hesabını rapor ettirmeye çalışıyor! Lütfen bu tip hesaplardan gelen mesajlara aldırış etmeyin, linklere tıklamayın. Yağmur'un tek ve geçerli hesabı bu."

Atacan da sahte hesabı takipçilerine ifşa ederek, "Benim kullanıcı adımda 'G' yok arkadaşlar. Hesaplarınızı kaptırmayın. Taktı kafayı!" diye yazdı.