Pınar Altuğ özel mesajları ifşa etti, eşi Yağmur Atacan'dan anında tepki geldi: 'Karımı üzmeyin...'
Depremde yaptıkları yardımlarla gündem olan Atacan çiftinin başı sosyal medya ile belaya girdi. Pınar Altuğ, "Anlayamadığım bir şeyler oluyor" diyerek mesajları ifşa etti. Eşi Yağmur Atacan da "Karımı üzmeyin, üzülmeyin" diyerek tepki gösterdi.
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli ve 42 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği depremlerin yaralarını sarmak için seferber oldu. Herkes deprem bölgesine yardıma koşarken, sanat dünyası da depremzedeler için canla başla mücadele verdi.
Yardım için deprem bölgesine giden isimlerden biri de Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan idi. Pınar Altuğ ise depremin ilk gününden itibaren sosyal medya üzerinde yardım kampanyalarının sesi oldu.
ÖFKE KUSTU
Pınar Altuğ ve eşi depremzedelere yardım için tüm imkanlarıyla çabalarken, ünlü oyuncu başına gelenle büyük bir şok yaşadı.
Sosyal medya hesabı çalınan Altuğ, böyle bir dönemde dolandırıcılık yapmak için kendi hesabını kullanan kişilere ateş püskürdü.
EŞİNDEN DESTEK GELDİ
Pınar Altuğ'un başına gelenlere eşi Yağmur Atacan'ın tepkisi de çok sert oldu.
Oldukça sinirlenen Yağmur Atacan "Bu insanlara ne denir? 'Hain, kansız!' denir" diyerek eşi Pınar Altuğ'a destek verdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ahlaksız, namussuz, adi...'
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Hatay' kararı
- Sahilde 'tanımlanamayan bir cisim' bulundu
- AKP'liler Kıbrıs'ta kumar masasında
- Akşener'den 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması
- TCDD tahliye seferleri devam ediyor mu?
- İstanbul depremiyle ilgili net konuştu: '2030 yılına...'
- Demirtaş'tan muhalefete çağrı: 'Bay Kemal...'
- 'Oylar nüfuslara göre bölünecek’
- Evlatla evliliğe iptal kararı