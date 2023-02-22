Pınar Altuğ özel mesajları ifşa etti, eşi Yağmur Atacan'dan anında tepki geldi: 'Karımı üzmeyin...'

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 10:23

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 10:23

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli ve 42 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği depremlerin yaralarını sarmak için seferber oldu. Herkes deprem bölgesine yardıma koşarken, sanat dünyası da depremzedeler için canla başla mücadele verdi.

Yardım için deprem bölgesine giden isimlerden biri de Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan idi. Pınar Altuğ ise depremin ilk gününden itibaren sosyal medya üzerinde yardım kampanyalarının sesi oldu.

ÖFKE KUSTU

Pınar Altuğ ve eşi depremzedelere yardım için tüm imkanlarıyla çabalarken, ünlü oyuncu başına gelenle büyük bir şok yaşadı.

Sosyal medya hesabı çalınan Altuğ, böyle bir dönemde dolandırıcılık yapmak için kendi hesabını kullanan kişilere ateş püskürdü.

EŞİNDEN DESTEK GELDİ

Pınar Altuğ'un başına gelenlere eşi Yağmur Atacan'ın tepkisi de çok sert oldu.

Oldukça sinirlenen Yağmur Atacan "Bu insanlara ne denir? 'Hain, kansız!' denir" diyerek eşi Pınar Altuğ'a destek verdi.