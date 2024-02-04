Pınar Altuğ formunu nasıl koruduğunu açıkladı: '16 saat aç kalıyorum'

Yayınlanma: 04.02.2024 - 13:39

Güncelleme: 04.02.2024 - 13:43

Ünlü oyuncu ve eski manken Pınar Altuğ, güzelliği ve fiziği ile büyük beğeni topluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Altuğ, 2008 yılında oyuncu Yağmur Atacan ile yaptığı evlilikle sık sık gündem olmaya devam ediyor. Ünlü çiftin, Su isminde bir kızları bulunuyor.

İddialı pozlarını sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarının beğenisine sunan 49 yaşındaki oyuncu, yıllara meydan okuyan fiziği ile dikkat çekiyor.

"AÇ DURUYORUM..."

1994 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli olan Altuğ, formda kalmanın sırrını verdi.

Ünlü manken, "Aslında bunu 4 yıldır aralıklı oruca borçluyum. Her gün 16 saat aç duruyorum, tabii spor da var" ifadelerini kullandı.