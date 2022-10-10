Pınar Altuğ'dan 'Millet açlıkla mücadele ediyor, siz geziyorsunuz' yorumuna yanıt
Oyuncu Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan tatil için soluğu Roma'da aldı. Tatilinden pozları paylaşan oyuncu Altuğ gelen bir yoruma ise tepkisiz kalamadı. Bir takipçisi "Millet açlıkla mücadele ediyor" deyince, Altuğ'un cevabı ise gündem oldu.
Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızlara kazınan Pınar eşi Yağmur Atacan ile tatile çıktı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, dikkat çeken Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Oyuncunun Roma'da eşi ile verdiği poza beğeni yağdı. Ancak bir takipçi ise ilginç bir yorumda bulundu.
"BUNUN SORUMLUSU BİZ MİYİZ?"
Aşk pozunu gören takipçi, "Millet açlıkla mücadele ediyor, siz geziyorsunuz" dedi. Oyuncu Pınar Altuğ bu yoruma anlam veremedi ve "Bunun sorumlusu biz miyiz?" diyerek yanıt verdi.
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