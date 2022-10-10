Pınar Altuğ'dan 'Millet açlıkla mücadele ediyor, siz geziyorsunuz' yorumuna yanıt

10 Ekim 2022 Pazartesi, 10:56

Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızlara kazınan Pınar eşi Yağmur Atacan ile tatile çıktı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, dikkat çeken Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Oyuncunun Roma'da eşi ile verdiği poza beğeni yağdı. Ancak bir takipçi ise ilginç bir yorumda bulundu.

"BUNUN SORUMLUSU BİZ MİYİZ?"

Aşk pozunu gören takipçi, "Millet açlıkla mücadele ediyor, siz geziyorsunuz" dedi. Oyuncu Pınar Altuğ bu yoruma anlam veremedi ve "Bunun sorumlusu biz miyiz?" diyerek yanıt verdi.