Pirinç hakkında şaşırtan gerçek!

Çoğu mutfağın vazgeçilmez ürünlerinden biri olan pirinç hakkında şaşırtıcı gerçekleri de beraberinde getiriyor. Peki her yemekte kendine yer edinen ve sağlıklı bir alternatif olarak tüketilen pirinç gerçekte sağlıklı bir öğün oluşturur mu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 22:45
Pirinç hakkında şaşırtan gerçek!
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Beyaz pirinç, başta Asya kültürleri olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki mutfaklarda temel bir malzemedir. Bununla birlikte, beyaz pirinç, özellikle sağlıklı yaşam odaklı sohbetlerde, genellikle kahverengi pirinçten daha az besleyici olarak algılanır. Peki, beyaz pirinç kendi başına sağlıklı mı? 

SAĞLIKLI BİR BEYAZ PİRİNÇ PORSİYONU NEDİR?

İdeal porsiyon büyüklüğü kişiden kişiye ve günden güne büyük ölçüde değişebilir. "Sizin için uygun porsiyon büyüklüğü, kendinizi tatmin olmuş, enerjik ve gününüze devam etmeye hazır hissetmek için yemeniz gereken miktardır" diye açıklanıyor. Başka bir deyişle, bir yemekten sonra hala aç hissetmek, yeterli olmadığını gösterir. Aynı şekilde, yemekten sonra yorgun veya tıka basa doymuş hissetmek, ihtiyaç olandan fazlasının yenildiğini gösterir.

BEYAZ PİRİNCİN SAĞLIĞA FAYDALARI

Karbonhidrat içeriği sayesinde beyaz pirinç mükemmel bir enerji kaynağıdır. Karbonhidrat bir makro besindir, yani daha büyük miktarlarda ihtiyacınız vardır. Vücutta, insanlar için ana enerji kaynağı olan glikoza dönüşür.

SONUÇ OLARAK: BEYAZ PİRİNÇ SAĞLIKLI MI?

Beyaz pirinç ister her zaman kullandığınız bir tahıl olsun, ister mutfağınıza ara sıra konuk olsun, diyetinizin bütünlüğünü tek bir bileşen değil, genel öğünleriniz ve yeme düzeniniz belirleyecektir. Dahası, beyaz pirincin de tıpkı diğer yiyecekler gibi dengeli bir diyette haklı bir yeri vardır. 


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