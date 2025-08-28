PMS döneminin etkilerini azaltarak bedeninizi hafifletin: Regl öncesi şişkinliği azaltmanın en etkili 7 yolu

PMS (Premenstrüel Sendrom) döneminde kadınların büyük bir kısmı şişkinlik, ödem, huzursuzluk ve tatlı isteği gibi belirtiler yaşar. Özellikle şişkinlik, günlük yaşamı zorlaştıran ve konforu düşüren bir durumdur. Neyse ki yaşam tarzına yapılacak küçük dokunuşlar, bu rahatsız edici durumun etkilerini önemli ölçüde hafifletebilir. Peki, PMS döneminin etkilerini azaltmanıza yardımcı olan unsurlar nelerdir? İşte, regl öncesi şişkinliği azaltmanın en etkili 7 yolu...

REGL ÖNCESİ ŞİŞKİNLİĞİ AZALTMANIN EN ETKİLİ 7 YOLU

1. Tuz tüketimini azaltın

Aşırı tuz, vücudun su tutmasına neden olur ve ödemi artırır. Regl öncesi dönemde tuzlu yiyeceklerden uzak durmak şişkinliği azaltmada ilk adımdır.

2. Su tüketimini artırın

Bol su içmek, vücudun fazla ödemden kurtulmasına yardımcı olur. Günde en az 2 litre su tüketmek şişkinliği büyük ölçüde azaltır.

3. Potasyum zengini besinler tüketin

Muz, avokado, ıspanak ve tatlı patates gibi potasyum açısından zengin gıdalar, ödemin atılmasına destek olur.

4. Bitki çaylarından faydalanın

Rezene, nane ve papatya çayları sindirimi rahatlatarak şişkinlik hissini hafifletir. Özellikle akşamları tüketmek faydalıdır.

5. Gazlı içeceklerden uzak durun

Gazlı içecekler bağırsaklarda hava birikmesine yol açarak şişkinliği artırır. Bu dönemde gazlı içecek yerine bitki çayı veya sade su tercih edilmelidir.

6. Düzenli egzersiz yapın

Hafif tempolu yürüyüş, yoga veya esneme hareketleri kan dolaşımını hızlandırarak vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olur.

7. Lifli besinleri tercih edin

Bağırsak hareketlerini düzenleyen lifli besinler (yulaf, kuru kayısı, sebzeler) sindirim sistemini destekleyerek şişkinliği azaltır.