Pop yıldızı Cher kadınlara 'genç sevgili' tavsiyesinde bulundu
Kendisinden 40 yaş küçük olan sevgilisiyle sık sık gündeme gelen şarkıcı Cher, sevgilisi hakkında konuştu, kadınlara ilişki tavsiyesinde bulundu.
Grammy ödüllü şarkıcı, kendisine sorulan soruyu "Genç bir erkekle çıkmak" şeklinde yanıtladı.
Daha sonra kendinden genç biriyle çıkmanın olumlu yanlarından bahsederken, "Yaşlı erkekler benden hoşlanmıyor" diye ekledi.
Ünlü şarkıcı ve oyuncunun, 1980'lerde Val Kilmer, Tom Cruise ve Rob Camilletti gibi kendinden küçük erkeklerle sevgili olma geçmişi var ve en son, şu anki erkek arkadaşı A. E. olarak da bilinen müzik yapımcısı Alexander Edwards birlikte olarak bu tavsiyesini kendinde de uyguladığını gösterdi.
Bununla birlikte, 37 yaşındaki Edwards’a aşık olarak "artık genç erkeklerle birlikte olmaması gerektiği" hissi de dahil olmak üzere kendi kurallarını çiğnediğini açıkladı.
Cher, Edwards'a onun kendisine attığı mesajları yüzünden ona aşık olduğunu ve bunun kendi muhakemesine aykırı olduğunu düşündüğünü söyledi.
Çift ilk kez geçen yıl Paris Moda Haftası etkinliğinde tanıştı. Ortak bir arkadaşlarının Cher’in telefon numarasını iletmesinin ve ikilinin birkaç ay flört etmesinin ardından 2022 sonbaharında aşklarını kamuoyuna duyurdular.
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