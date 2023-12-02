Ünlü oyuncu Tarık Papuççuoğlu ameliyat oldu
Ünlü oyuncu Tarık Papuççuoğlu, sosyal medya hesabından ameliyat olduğunu duyurdu.
Ünlü oyuncu Tarık Papuççuoğlu prostat ameliyatı oldu.
Sağlık durumu hakkında bilgi veren 74 yaşındaki Papuççuoğlu, "Evet, sonunda kilo vermenin yolunu buldum... Prostatı küçülttük, başarılı bir ameliyatla, çok şükür..." mesajını paylaştı.
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