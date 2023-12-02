Ünlü oyuncu Tarık Papuççuoğlu ameliyat oldu

Ünlü oyuncu Tarık Papuççuoğlu, sosyal medya hesabından ameliyat olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.12.2023 - 12:37
Ünlü oyuncu Tarık Papuççuoğlu ameliyat oldu
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Ünlü oyuncu Tarık Papuççuoğlu prostat ameliyatı oldu.

Sağlık durumu hakkında bilgi veren 74 yaşındaki Papuççuoğlu, "Evet, sonunda kilo vermenin yolunu buldum... Prostatı küçülttük, başarılı bir ameliyatla, çok şükür..." mesajını paylaştı. 


Tarık Papuççuoğlu prostat

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