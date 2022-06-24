Porçay kimdir? Porçay neden tutuklandı? Porçay hapisten çıkacak mı?
Tutuklanma haberleri ile gündeme gelen Porçay kimdir? Porçay neden tutuklandı? Porçay hapisten çıkacak mı?
4 Kasım 1996 yılında doğan Porçay YouTube hesabında yaptığı parodi müzikler ile tanınıyor. Gerçek ismi Erkan olan Porçay 21 Haziran 2022 tarihinde tutuklandı.
PORÇAY NEDEN TUTUKLANDI?
Yayınladığı "Ezhel Parodi" isimli videodan dolayı hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirmek suçundan açılan davada hapis cezası onanan Youtuber Erkan Porçay 21 Haziran 2022 tarihinde tutuklandı.
Tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderilen Porçay, Ezhel lakaplı rap sanatçısı Sercan İpekçioğlu'nu, tiye alan parodi videosu nedeniyle hapse mahkum edildimişti. Porçay'ın tutuklanma karararı sonrası sosyal medyada #freeporçay etiketiyle Porçay’a destek yağdı. Porçay'a bir destek de parodi videosunu çektiği Ezhel'den geldi. . Hakkındaki benzer davalar nedeniyle Almanya’da yaşamak zorunda kalan Ezhel, Twitter üzerinden şunları yazmıştı: “Bu adaletsizlik karşısında ne desem bilmiyorum. Umarım bir an önce bu hatadan dönülür ve ülkede artık hiç kimse sanatından veya mizahından dolayı böyle saçmalıklarla uğraşmak zorunda kalmaz. Çok geçmiş olsun kardeşim.”
PORÇAY HAPİSTEN ÇIKACAK MI?
Yayınladığı "Ezhel Parodi" isimli videodan dolayı hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirmek suçundan açılan davada hapis cezası onanan Youtuber Erkan Porçay için tahliye kararı verildiği açıklandı.
Avukat Ali Gül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "'Porçay hakkında cezaevi kurulu bugün karar verdi, az önce infaz hakimliğinin de kararı verdiği bilgisini edindik. Kendisini birkaç saat içerisinde Metris Cezaevi’nden teslim alacağız inşallah. Sevenlerini beklerim" dedi.
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