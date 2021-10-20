Pornhub, görüntülerini izinsiz kullandığı kadınlarla anlaşmaya vardı

20 Ekim 2021 Çarşamba, 15:31

Pornhub'ın sahibi MindGeek şirketi, GirlsDoPorn adlı porno kanalı aracılığıyla videolarının izinsiz şekilde yayımlandığını söyleyen ve şirkete dava açan kadınlarla uzlaşmaya vardı.

Independent Türkçe'nin haberine göre MindGeek, cuma günü yaptığı açıklamada uzlaşmanın detaylarını paylaşmazken, platformlarında yasadışı içerik paylaşımına karşı sıfır tolerans politikası izlediklerini belirtti.

Davacı kadınları temsil eden Brian Holm, "Taraflar söz konusu anlaşmazlığı çözmek için karşılıklı uzlaşmaya vardı. Uzlaşmanın koşullarıysa gizli tutuluyor" dedi.

50 KADIN DAVA AÇMIŞTI

Geçen yıl aralıkta 50 kadın, Pornhub'da içerik yayımlayan GirlsDoPorn isimli porno sitesindeki videolarının kendilerinden izinsiz yayımlandığını söyleyerek Pornhub'ın sahibi MindGeek şirketine dava açmıştı.

Kadınlar, Pornhub'ın ve MindGeek'in GirlsDoPorn hakkındaki iddiaları bildiğini, buna rağmen içeriklerin sitede kalmasına izin verdiğini ve siteyle işbirliğini sürdürdüğünü iddia etmişti.

Söz konusu durumdan etkilenen her kadın, şahsi olarak en az 1 milyon dolar (yaklaşık 9,3 milyon TL) tazminat talep etmişti.