Pornhub, görüntülerini izinsiz kullandığı kadınlarla anlaşmaya vardı
Pornografik içerik sitesi Pornhub, videolarının izinsiz şekilde yayınlandığını söyleyen ve şirkete dava açan kadınlarla uzlaşmaya vardı. En az 50 kadın, şahsi olarak en az 1 milyon dolar (yaklaşık 9,3 milyon TL) tazminat talep etmişti.
Pornhub'ın sahibi MindGeek şirketi, GirlsDoPorn adlı porno
kanalı aracılığıyla videolarının izinsiz şekilde yayımlandığını söyleyen ve
şirkete dava açan kadınlarla uzlaşmaya vardı.
Independent Türkçe'nin haberine göre MindGeek, cuma günü yaptığı açıklamada uzlaşmanın detaylarını paylaşmazken, platformlarında yasadışı içerik paylaşımına karşı sıfır tolerans politikası izlediklerini belirtti.
Davacı kadınları temsil eden Brian Holm, "Taraflar söz konusu
anlaşmazlığı çözmek için karşılıklı uzlaşmaya vardı. Uzlaşmanın koşullarıysa
gizli tutuluyor" dedi.
50 KADIN DAVA AÇMIŞTI
Geçen yıl aralıkta 50 kadın, Pornhub'da içerik yayımlayan
GirlsDoPorn isimli porno sitesindeki videolarının kendilerinden izinsiz
yayımlandığını söyleyerek Pornhub'ın sahibi MindGeek şirketine dava açmıştı.
Kadınlar, Pornhub'ın ve MindGeek'in GirlsDoPorn hakkındaki
iddiaları bildiğini, buna rağmen içeriklerin sitede kalmasına izin verdiğini ve
siteyle işbirliğini sürdürdüğünü iddia etmişti.
Söz konusu durumdan etkilenen her kadın, şahsi olarak en az 1 milyon dolar (yaklaşık 9,3 milyon TL) tazminat talep etmişti.
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