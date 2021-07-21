Sanat müzelerinden PornHub'a dava: Gerekçe başyapıtları istismar etmek

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 16:29

Abonelerini Avrupa'nın en saygın müzelerindeki çıplaklık ya da erotizm içeren başyapıtları porno yorumlar eşliğinde ziyarete çıkaran dünyanın en çok izlenen porno film sitesi Pornhub; 'Klasik Çıplaklar' (Classic Nudes) projesi için Benim Tatlı Elmam (My Sweet Apple) isimleriyle birlikte tabloları yeniden canlandırdı.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Floransa'daki Uffizi Galerisi'nde sergilenen İtalyan ressam Titian'ın 1538 tarihli tablosu Urbino Venüsü mastürbasyon, New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nde sergilenen Edgar Degas'nın 1856 tarihli Çıplak Erkek tablosu oral seks sahnesine çevrildi.

Yapıtların canlandırılmasında 'özgün sanat eleştirisi' yorumlarının seslendirilmesine başvurulmasının yanısıra mahrem köşelerin yakınlaştırılarak ya da büyütülerek gezilebileceği tekniklere yer verildi.

MAHKEMELİK OLABİLİRLER

The Daily Beast haber sitesi ise, müze müdürlerinin Pornhub'a ateş püskürdüğünü duyurdu. Habere göre Pornhub'a 'klasik başyapıtları cinsel istismar' suçlaması eşliğinde 'telif hakları ihlalinden' dava açtıklarını duyuran Paris'teki Louvre Müzesi ile Floransa'daki Uffizi Müzesi, ellerindeki tablolarla ilgili uygulamanın kaldırılmasını talep etti.

Daily Beast'e konuşan Uffizi Sözcüsü, 'bu sanat eserlerinin kullanılması için kendilerinden izin alınmadığını, oysa İtalya'nın kültürel miras yasalarının sanat eserlerinin ticari kullanımı için müzelerden izin alınmasını ve ödeme yapılmasını gerektirdiğini' belirtti. Louvre Sözcüsü de 'avukatlarının porno sitesiyle temasa geçip çalışmanın derhal kaldırılmasını istediğini, aksi takdirde mahkemelik olacaklarını' söyledi.