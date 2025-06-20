Psikiyatristten kritik uyarı: Sanal kumar gençleri tehdit ediyor

Sanal kumar bağımlılığı, günümüzde dijital çağın yükselen davranışsal sağlık sorunlarından biri olarak özellikle genç bireylerin ruh sağlığını tehdit ediyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. Burçin Nuri Akal, bu bağımlılığın sadece eğlence amaçlı bir alışkanlık değil, ciddi psikiyatrik ve sosyal sonuçlara yol açabilen çok katmanlı bir sorun olduğunu vurguladı.

“SADECE DAVRANIŞSAL DEĞİL, DUYGUSAL VE SOSYAL BİR YIKIM”

Uzm. Dr. Akal, sanal kumarın alkol ve tütün bağımlılığına benzer şekilde dopamin ödül sistemini etkilediğini belirterek, “Bu bozuklukta birey tekrar tekrar kazanma arzusu ile kumara yönelir, kontrolünü yitirir. Süreç içerisinde dikkat dağınıklığı, dürtüsellik ve risk alma eğilimi artar” ifadelerini kullandı.

BAĞIMLILIĞIN TEMELİ ERKEN YAŞTA ATILIYOR

Ergenlik döneminde başlayan sanal kumar alışkanlığının ilerleyen yıllarda ciddi psikiyatrik sorunlara zemin hazırladığını belirten Akal, düşük benlik saygısı ve yalnızlık duygusu gibi faktörlerin bağımlılığı tetiklediğini söyledi. Savunmasız kişilik yapılarının bu konuda daha riskli olduğunu ifade etti.

RUH SAĞLIĞINA CİDDİ ETKİLERİ VAR

Sanal kumar bağımlılığı sıklıkla depresyon, anksiyete, sosyal izolasyon ve intihar düşünceleriyle birlikte görülüyor. Dr. Akal, “Bu bireyler çoğunlukla kendini suçlu ve değersiz hisseder. Bu olumsuz duygular, kişinin yeniden kumara yönelmesine yol açabilir” dedi.

TEDAVİDE ERKEN TEŞHİS HAYATİ

Tanı sürecinde bireyin davranış kalıplarının ve bağımlılığın yaşam üzerindeki etkisinin detaylı şekilde incelendiğini aktaran Uzm. Dr. Akal, “Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), aile terapileri ve destek grupları önemli rol oynar. Gerektiğinde antidepresanlar veya dürtü kontrolünü artıran ilaçlar da kullanılabilir” açıklamasında bulundu.

İnternet tabanlı terapi yöntemlerinin de erişimi kolaylaştırarak tedaviyi sürdürülebilir kıldığını belirten uzman, bireylerin yalnız hissetmemesi için sosyal destek mekanizmalarının devreye girmesinin önemini vurguladı.

“GEÇ KALINIRSA ETKİSİ DERİNLEŞİR”

Sanal kumar bağımlılığının sosyal bağları zayıflattığını, ekonomik sorunları körüklediğini ve bireyin ruh sağlığını ciddi şekilde bozduğunu söyleyen Dr. Akal, “Erken müdahale edilmezse hem bireysel hem toplumsal yük derinleşir” dedi.