Psikolojik etkenler neden oluyor: Duygusal yeme bozukluğunun işaretleri

Yayınlanma: 01.08.2024 - 09:37

Güncelleme: 01.08.2024 - 09:37

Duygusal yeme bozukluğu, kişinin stres, üzüntü, öfke gibi duygusal dalgalanmalar sonucunda yemek yeme davranışlarının değişmesiyle ortaya çıkar. Bu bozukluk, kilo alımı ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceği gibi, kişinin duygusal sağlığını da olumsuz etkileyebilir. İşte duygusal yeme bozukluğunun beş temel belirtisi...

YEMEKLERİN BİR KAÇIŞ YOLU OLARAK KULLANILMASI

Duygusal yeme bozukluğunun en belirgin işaretlerinden biri, kişinin stresli veya üzgün olduğunda yemek yemeyi bir rahatlama veya kaçış yolu olarak kullanmasıdır. Bu durum, anlık bir rahatlama sağlasa da uzun vadede sorunları çözmez ve daha büyük sağlık problemlerine yol açabilir.

DOYGUNLUK HİSSİ OLMADAN YEMEK YEMEK

Normalde kişi, fiziksel açlık hissettiğinde yemek yer ve doyduğunda yemeyi bırakır. Ancak duygusal yeme bozukluğu olan kişiler, fiziksel olarak tok olmalarına rağmen yemeye devam ederler. Bu, genellikle duygusal açlığı bastırma çabasıdır.

GİZLİ YEMEK YEME

Duygusal yeme bozukluğunun bir diğer belirtisi de kişinin yemek yeme davranışını gizleme ihtiyacı duymasıdır. Bu kişiler, genellikle başkalarının yanında yemek yemekten kaçınır ve gizlice yemek yerler. Bu durum, utanç ve suçluluk duygularını artırabilir.

BELİRLİ GIDALARA DUYULAN YOĞUN İSTEK

Duygusal yeme bozukluğu olan kişiler, genellikle belirli türde yiyeceklere karşı yoğun bir istek duyarlar. Özellikle yüksek kalorili, şekerli ve yağlı yiyecekler, duygusal açlığı gidermek için tercih edilir. Bu tür yiyecekler, kısa vadede mutluluk hissi verse de uzun vadede sağlık sorunlarına yol açar.

YEMEK YEDİKTEN SONRA PİŞMANLIK VE SUÇLULUK HİSSİ

Duygusal yeme bozukluğu yaşayan kişiler, yemek yedikten sonra genellikle pişmanlık ve suçluluk duyguları yaşarlar. Bu negatif duygular, kişiyi daha fazla yemeye yönlendirebilir ve kısır döngü haline gelir.