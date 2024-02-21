Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün mü olacak?

Ramazan Bayramı'nın ne zamana denk geldiği, bayram tatili için şimdiden plan yapmaya başlayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün mü olacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 20:03
Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün mü olacak?
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Bu yıl 11 Mart'ta başlayacak olan Ramazan bir ay boyunca devam edecek. Ramazan ayının bitişiyle birlikteyse birçok kişi bayram tatiline çıkacak. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün mü olacak?

2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi sonrasında belli oldu. Buna göre; 2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek.

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RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı dolayısıyla 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma tatil olurken, sonrasında hafta sonuna denk gelen sonraki günler 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar da tatile eklenecek.

Ramazan Bayramı arifesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu arife gününün idari izin olarak kararlaştırılması durumunda, birçok çalışan bayramda 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona eren 9 günlük tatil yapabilecek.


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