Rapçi 'Maestro' kimdir, gerçek adı ne? Maestro neden öldü?
Rapçi Maestro hayatını kaybetti. Rapçi 'Maestro' kimdir, gerçek adı ne? Maestro neden öldü?
Sevilen rapçi Maestro hayatını kaybetti. Daha önce Nicodem ile yaptıkları düet çalışması 'Öldüğüm Gün'ü Müzikonair etiketi ile çıkaran Maestro’nun ölüm haberi rap camiasını yasa boğdu. Sayedar, Allame ve Joker gibi isimler sosyal medyadan üzüntülerini dile getirdi.
MAESTRO KİMDİR?
Maestro, 1989 yılında İstanbul'da doğdu. Gerçek adı Berk Karadaş'tır. Maestro 1999'da rap müzik yapmaya başladı. Maestro Kadıköy Acil grubunda yer aldı. İlk albümü Sokağın Rüyası 2013 yılında çıktı. İkinci albümü MaeSpace 2014 yılında yayımlandı. Maestro'nun son albümü 2020 yılında çıkmıştı.
MAESTRO ŞARKILARI NELERDİR?
Voltio
Beni Bul
Table Dance
Llegaron Los Rebuleros
Veresiye Yok
Por Enquanto
Me Gustas Tu
Ölüm Orucu
Estamos Jangueando
Esto Es Candela
Criusin
Toda la Noche
Hay Quien Me Detenga
U Got da Best
I Will Follow You
Se Te Acabo El Chance
Rocklands Beach
Metamorfose Ambulante
Boom Bam
Anunciação
Pa bliyé sonjé'm
Aaliyah
Firefly
Por Más Que Traten
Ocean Tides
Say Yeah
Nzuri
Tu Estas Listo Pa Morir
Untill I Win
MAESTRO NEDEN ÖLDÜ?
34 yaşındaki Maestro kalp rahatsızlığından dolayı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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