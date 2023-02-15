Rapçi 'Maestro' kimdir, gerçek adı ne? Maestro neden öldü?

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 14:58

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 14:58

Sevilen rapçi Maestro hayatını kaybetti. Daha önce Nicodem ile yaptıkları düet çalışması 'Öldüğüm Gün'ü Müzikonair etiketi ile çıkaran Maestro’nun ölüm haberi rap camiasını yasa boğdu. Sayedar, Allame ve Joker gibi isimler sosyal medyadan üzüntülerini dile getirdi.



MAESTRO KİMDİR?

Maestro, 1989 yılında İstanbul'da doğdu. Gerçek adı Berk Karadaş'tır. Maestro 1999'da rap müzik yapmaya başladı. Maestro Kadıköy Acil grubunda yer aldı. İlk albümü Sokağın Rüyası 2013 yılında çıktı. İkinci albümü MaeSpace 2014 yılında yayımlandı. Maestro'nun son albümü 2020 yılında çıkmıştı.

MAESTRO ŞARKILARI NELERDİR?

Voltio

Beni Bul

Table Dance

Llegaron Los Rebuleros

Veresiye Yok

Por Enquanto

Me Gustas Tu

Ölüm Orucu

Estamos Jangueando

Esto Es Candela

Criusin

Toda la Noche

Hay Quien Me Detenga

U Got da Best

I Will Follow You

Se Te Acabo El Chance

Rocklands Beach

Metamorfose Ambulante

Boom Bam

Anunciação

Pa bliyé sonjé'm

Aaliyah

Firefly

Por Más Que Traten

Ocean Tides

Say Yeah

Nzuri

Tu Estas Listo Pa Morir

Untill I Win

MAESTRO NEDEN ÖLDÜ?

34 yaşındaki Maestro kalp rahatsızlığından dolayı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

















