Rapçi Sefo paylaştı: Ölümden dönen Killa Hakan aylar sonra ortaya çıktı

11 Aralık 2022 Pazar, 09:29

Uzun süredir Almanya'da yaşayan ünlü rapçi Killa Hakan, ölümden dönmüştü. Geçen yaz ayının başında kaldırıldığı hastanede komaya giren Killa Hakan, uzun süre gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşmuştu.

SON HALİ SEVİNDİRDİ

Berlin'de bulunan Sefo, Killa Hakan'ı ziyarette bulundu. Geçmiş olsun mesajlarını ileten Sefo, meslektaşıyla çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı.

Killa Hakan'ın sağlık durumunun iyi olduğu görüldü.

NE OLMUŞTU?

49 yaşındaki rapçinin Covid-19'a yakalanmasından dolayı yoğun bakımda mücadele vermişti.

Gerçek adı Hakan Durmuş olan sanatçı, eylül ayının son günlerinde, "Selamlar arkadaşlar baya oldu bir şey paylaşmadım çok kötü günler geçirdim. Dünyayı bir anlık terk ettim ve geri döndüm Allah'a şükür tüm dualarınız ve destekleriniz için teşekkür ederim. Yavaş yavaş sakin sakin iyileşme yolunda gidiyorum bakalım nasıl olacak gelişmeleri paylaşacağım seviyorum sizleri en önemlisi sağlık gerisi yalan mücadeleye devam" diyerek, iyi olduğunu söylemişti.