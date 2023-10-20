Rauf Tamer kimdir, kaç yaşında neden hayatını kaybetti? Rauf Tamer hangi gazetelerde çalıştı?
Posta Gazetesi yazarı Rauf Tamer, 86 yaşında hayatını kaybetti. Rauf Tamer kimdir?
Gazeteci Rauf Tamer, 86 yaşında hayata veda etti.
RAUF TAMER KİMDİR?
Rauf Tamer 1937 yılında Sivas'ta doğdu. Bursa Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinnden mezun oldu. Cumhuriyet gazetesi spor muhabirliğiyle başlayan gazeteciliğini Ekspres, Tasvir, Yeni İstanbul, Halka ve Olaylara Tercüman, Hürriyet, Bayram, Sabah, Star, Dünden Bugüne Tercüman, Bugün gazetelerinde sürdürdü. Halen Posta Gazetesi'nde yazarlığa devam etmektedir.
2010'da Burhan Felek Basın Hizmet Ödülüne layık görüldü.
RAUF TAMER NEDEN ÖLDÜ?
Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu İstanbul Ulus'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Tamer'in, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı aktarıldı.
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