Realite şov yıldızı Teddi Mellencamp'tan kötü haber

Yayınlanma: 04.04.2025 - 11:36

Güncelleme: 04.04.2025 - 11:36

Realite şov yıldızı Teddi Mellencamp, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile kanserle mücadelesinin gidişatı hakkında önemli bilgiler paylaştı. Ünlü isim, Real Housewives of Beverly Hills programıyla tanınmış ve yaklaşık 3 yıldır kanserle mücadele ediyordu.

2022 yılında cilt kanseri teşhisi konulan 43 yaşındaki Mellencamp, kanserinin 4. evreye ulaştığını duyurdu. Sosyal medyada yaptığı açıklamada, hastalık süreciyle ilgili duygusal bir paylaşımda bulundu:

“Bazı günler gerçekten güçlü hissediyorum. Bazı günler ise üzgün ve yalnız hissediyorum. 4. evre kanser korkutucu olabilir.”

Geçtiğimiz ay yine sosyal medya üzerinden sağlık durumu hakkında bilgi veren Mellencamp, “Beynimde birden fazla tümör var. Akciğerimde de 2 tümör var. Bunların hepsi cilt kanserinin metastazları” ifadelerini kullanmıştı.

Us Weekly'nin haberine göre, son 3 yılda en az 20 kez ameliyat olan Mellencamp, melanom cilt kanserine yakalanmış ancak kanser, akciğerlerine ve beynine de yayıldı.

Mellencamp'in açıklamaları, takipçileri ve sevenleri tarafından büyük bir destekle karşılandı. Yıldız, kanserle mücadelesinde güçlü kalmaya devam edeceğini belirtti.