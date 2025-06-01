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Regl sancılarına iyi gelecek 5 egzersiz önerisi
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Regl sancılarına iyi gelecek 5 egzersiz önerisi

1.06.2025 17:19:00
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Haber Merkezi
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Regl sancılarına iyi gelecek 5 egzersiz önerisi

Adet ağrılarını azaltmaya yardımcı olan bu 5 basit egzersizle hem bedeninizi rahatlatın hem de ruh halinizi iyileştirin.

Regl sancılarına iyi gelecek 5 egzersiz önerisi

Kadınların büyük bir kısmı adet döneminde karın, bel ve kasık bölgelerinde ağrı, kramp ve rahatsızlık hissi yaşıyor. Regl sancılarını azaltmak için pek çok yöntem denense de, düzenli yapılan bazı egzersizler hem fiziksel hem de zihinsel rahatlama sağlayabiliyor.

Regl sancılarına iyi gelecek 5 egzersiz önerisi

Fizyoterapistlerin ve kadın sağlığı uzmanlarının önerdiği bu 5 basit egzersiz, adet döneminde vücudu rahatlatıp sancıları hafifletmeye yardımcı olabilir:

Regl sancılarına iyi gelecek 5 egzersiz önerisi
1. Kedi-İnek Pozu (Cat-Cow Stretch)
Yoga dünyasının en bilinen hareketlerinden biri olan bu poz, bel ve karın bölgesini esneterek kasılmaları azaltır. Eller ve dizler üzerinde durarak yapılan bu hareket, omurgayı rahatlatarak adet ağrılarını hafifletebilir.
Regl sancılarına iyi gelecek 5 egzersiz önerisi
2. Çocuk Pozu (Child’s Pose)
Yine bir yoga hareketi olan çocuk pozu, pelvik kasları ve alt sırt bölgesini gevşetir. Dizleri büküp öne doğru eğilerek yapılan bu duruş, regl döneminde zihinsel rahatlama da sağlar.
Regl sancılarına iyi gelecek 5 egzersiz önerisi
3. Yürüyüş
Düşük tempolu 20-30 dakikalık yürüyüşler, kan dolaşımını artırarak karın bölgesindeki krampların azalmasına yardımcı olabilir. Ayrıca yürüyüş sırasında salgılanan endorfin hormonu, modunuzu da yükseltir.
Regl sancılarına iyi gelecek 5 egzersiz önerisi
4. Pelvik Tilt Hareketi
Sırt üstü uzanıp dizleri bükerek yapılan bu egzersiz, karın kaslarını çalıştırarak rahim çevresindeki gerginliği azaltır. Regl sancılarına iyi gelen bu hareketi günde birkaç kez uygulamak önerilir.
Regl sancılarına iyi gelecek 5 egzersiz önerisi
5. Hafif Esneme Hareketleri
Basit bacak, bel ve kalça esnetmeleri, kasların gevşemesine ve ağrıların azalmasına destek olur. Özellikle regl döneminde hafif tempolu egzersizler tercih edilmelidir.
İlgili Konular: #Regl #Regl ağrısı

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