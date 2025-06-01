Regl sancılarına iyi gelecek 5 egzersiz önerisi

Kadınların büyük bir kısmı adet döneminde karın, bel ve kasık bölgelerinde ağrı, kramp ve rahatsızlık hissi yaşıyor. Regl sancılarını azaltmak için pek çok yöntem denense de, düzenli yapılan bazı egzersizler hem fiziksel hem de zihinsel rahatlama sağlayabiliyor.

Fizyoterapistlerin ve kadın sağlığı uzmanlarının önerdiği bu 5 basit egzersiz, adet döneminde vücudu rahatlatıp sancıları hafifletmeye yardımcı olabilir:

1. Kedi-İnek Pozu (Cat-Cow Stretch)

Yoga dünyasının en bilinen hareketlerinden biri olan bu poz, bel ve karın bölgesini esneterek kasılmaları azaltır. Eller ve dizler üzerinde durarak yapılan bu hareket, omurgayı rahatlatarak adet ağrılarını hafifletebilir. Yoga dünyasının en bilinen hareketlerinden biri olan bu poz, bel ve karın bölgesini esneterek kasılmaları azaltır. Eller ve dizler üzerinde durarak yapılan bu hareket, omurgayı rahatlatarak adet ağrılarını hafifletebilir.

2. Çocuk Pozu (Child’s Pose)

Yine bir yoga hareketi olan çocuk pozu, pelvik kasları ve alt sırt bölgesini gevşetir. Dizleri büküp öne doğru eğilerek yapılan bu duruş, regl döneminde zihinsel rahatlama da sağlar. Yine bir yoga hareketi olan çocuk pozu, pelvik kasları ve alt sırt bölgesini gevşetir. Dizleri büküp öne doğru eğilerek yapılan bu duruş, regl döneminde zihinsel rahatlama da sağlar.

3. Yürüyüş

Düşük tempolu 20-30 dakikalık yürüyüşler, kan dolaşımını artırarak karın bölgesindeki krampların azalmasına yardımcı olabilir. Ayrıca yürüyüş sırasında salgılanan endorfin hormonu, modunuzu da yükseltir. Düşük tempolu 20-30 dakikalık yürüyüşler, kan dolaşımını artırarak karın bölgesindeki krampların azalmasına yardımcı olabilir. Ayrıca yürüyüş sırasında salgılanan endorfin hormonu, modunuzu da yükseltir.

4. Pelvik Tilt Hareketi

Sırt üstü uzanıp dizleri bükerek yapılan bu egzersiz, karın kaslarını çalıştırarak rahim çevresindeki gerginliği azaltır. Regl sancılarına iyi gelen bu hareketi günde birkaç kez uygulamak önerilir. Sırt üstü uzanıp dizleri bükerek yapılan bu egzersiz, karın kaslarını çalıştırarak rahim çevresindeki gerginliği azaltır. Regl sancılarına iyi gelen bu hareketi günde birkaç kez uygulamak önerilir.